Η-unicredit-αυξάνει-το-φυσικό-μερίδιό-της-στην-commerzbank-στο-26%

Η UniCredit αύξησε το μερίδιο συμμετοχής της στην Commerzbank στο περίπου 26%, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας.

Ο ιταλικός όμιλος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη μετατροπή της «συνθετικής θέσης» που διατηρεί στη Commerzbank σε πραγματικές μετοχές. Με αυτόν τον τρόπο, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μέσω φυσικών μετοχών αναμένεται να φθάσει γύρω στο 29% «εν ευθέτω χρόνω», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δευτέρας.

Με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, η συμμετοχή του 26% αποτιμάται σε περίπου 10,7 δισ. ευρώ.

Υπό την ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Andrea Orcel, η UniCredit έχει ενισχύσει σταδιακά τη θέση της στην Commerzbank, μετά την αρχική αποκάλυψη συμμετοχής πριν από περίπου έναν χρόνο. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού κατείχε μέχρι πρόσφατα μέσω παραγώγων, η τράπεζα πλέον προχωρά σε μετατροπή τους σε άμεση κατοχή μετοχών.