Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, August 25

    Κέβιν Χάσετ (Σύμβουλος Λευκού Οίκου): Η αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να διαρκέσει μήνες

    Ευρώπη
    Κέβιν-Χάσετ-(Σύμβουλος-Λευκού-Οίκου):-Η-αντικατάσταση-του-Τζερόμ-Πάουελ-μπορεί-να-διαρκέσει-μήνες
    Κέβιν Χάσετ (Σύμβουλος Λευκού Οίκου): Η αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να διαρκέσει μήνες

    Η όποια κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC τη Δευτέρα.

    «Εκτιμώ ότι αυτό θα διαρκέσει για μερικούς ακόμη μήνες προτού ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) αποφασίσει», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ.

    Ο Κέβιν Χάσετ παραπέμποντας στις επαφές βολιδοσκπήσεις που έχει ήδη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ με πιθανούς υποψηφίους.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com