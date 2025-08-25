Οι αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Τι βελτιώνεται και τι χειροτερεύει για τους εργαζόμενους

Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη» φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Από την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης μέχρι την αναμόρφωση του χρόνου εργασίας και τις νέες άδειες, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τις σχέσεις εργοδότη – εργαζομένου. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την ευελιξία δεν είναι αυτονόητη και προκαλεί έντονο διάλογο.

Ενίσχυση δικαιωμάτων και προστασίας

1. Πολιτικές κατά της βίας και της παρενόχλησης

Για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων υποχρεώνονται να εφαρμόζουν πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και την παρενόχληση. Οι πολιτικές αυτές δεν περιορίζονται στη θεωρία: προβλέπουν ασφαλείς διαύλους καταγγελιών, διαδικασίες προστασίας θυμάτων, απαγόρευση αντιποίνων και ορισμό προσώπου-αναφοράς μέσα στην εταιρεία. Πρόκειται για ουσιαστική θωράκιση απέναντι σε φαινόμενα που μέχρι σήμερα συχνά κουκουλώνονταν.

2. Ενίσχυση της γονεϊκότητας

Το επίδομα γονικής άδειας γίνεται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο , ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν αποκλειστικά στην οικογένεια.

, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν αποκλειστικά στην οικογένεια. Η άδεια μητρότητας επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες , εξισώνοντας τα δικαιώματα με εκείνα των θετών γονέων.

, εξισώνοντας τα δικαιώματα με εκείνα των θετών γονέων. Η ετήσια άδεια μπορεί να κατατμηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία, βάσει των προσωπικών αναγκών του εργαζόμενου.

3. Δικλείδες ασφαλείας για την απασχόληση

Αν μια συμφωνία μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας δεν καταρτιστεί εγγράφως, τότε τεκμαίρεται πλήρης απασχόληση . Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο εργοδοτικών αυθαιρεσιών. Εισάγεται ρητή προστασία από απόλυση σε περίπτωση άρνησης υπερωριακής εργασίας.

4. Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και διαφάνεια

Δημιουργείται η εφαρμογή MyErgani , μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τους όρους της σύμβασής τους, την άδειά τους και τα στοιχεία εργασίας.

, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τους όρους της σύμβασής τους, την άδειά τους και τα στοιχεία εργασίας. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης και η ψηφιακή δήλωση άδειας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

και η ψηφιακή δήλωση άδειας, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία. Οι ώρες προετοιμασίας ή αναμονής στον χώρο εργασίας ρυθμίζονται ώστε να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» απλήρωτης απασχόλησης.

5. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Το νομοσχέδιο προβλέπει ενίσχυση του ρόλου ιατρών και τεχνικών ασφαλείας, ενώ εισάγει καινοτόμες υποχρεώσεις όπως τα μαθήματα ΚΑΡΠΑ και Χάιμλιχ για το προσωπικό σε επιχειρήσεις. Έτσι, η υγεία και η πρόληψη αποκτούν πιο έμπρακτη διάσταση.

Τα σημεία που προκαλούν ανησυχία

1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Η πιο επίμαχη διάταξη αφορά τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να δουλεύει έως 10 ώρες ημερησίως, με συμψηφισμό ωρών σε άλλη περίοδο, μέσα σε κύκλο 12 μηνών. Ενώ θεωρητικά το μέσο εβδομαδιαίο ωράριο μένει στις 40 ώρες, στην πράξη δίνεται έδαφος για εντατικοποίηση σε περιόδους αιχμής και για απώλεια προσαυξήσεων υπερωρίας.

2. Εκ περιτροπής εργασία

Εάν μειωθεί η δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ο εργοδότης μπορεί –μετά από διαβούλευση– να επιβάλει εκ περιτροπής εργασία έως 9 μήνες τον χρόνο. Παρά τις δικλείδες, τα συνδικάτα θεωρούν ότι αυτό δίνει όπλο ευελιξίας εις βάρος της σταθερότητας του εργαζομένου, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση κόστους χωρίς απολύσεις.

3. Απουσία και οικειοθελής αποχώρηση

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι παρατεταμένη αυθαίρετη απουσία (π.χ. τριών ημερών) μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση. Παρά τη στόχευση στον περιορισμό καταχρήσεων, η διάταξη αυτή εγείρει ερωτήματα για εργαζομένους που απουσιάζουν για σοβαρούς λόγους χωρίς έγκαιρη τεκμηρίωση.

4. Ψηφιακή κάρτα και εργοδοτική επιτήρηση

Η επέκταση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και η συνεχής καταγραφή ωραρίων ενισχύουν τη διαφάνεια, αλλά και την εργοδοτική επιτήρηση. Οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα περιοριστεί η ευελιξία και θα ενταθεί η πίεση.

Η μεγάλη εικόνα

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να συνδυάσει εκσυγχρονισμό και προστασία, με πιο καθαρές διαδικασίες, νέα δικαιώματα για γονείς και θωράκιση κατά της παρενόχλησης. Ταυτόχρονα όμως εισάγει ρυθμίσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στους εργοδότες, με κίνδυνο να επιβαρυνθεί η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια του εργαζομένου.

Η τελική ισορροπία θα κριθεί στην εφαρμογή: