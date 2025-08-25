Ο-Άκης-Σκέρτσος-έκλεισε-ραντεβού-με-καρδιολόγο-μέσω-του-finddoctors:-«Καινοτόμος-εφαρμογή,-να-την-επικοινωνήσουμε-περισσότερο»

Στην αξία της ψηφιακής εφαρμογής finddoctors.gov.gr, για ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε, με ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι το ψηφιακό εργαλείο θα πρέπει να γίνει γνωστό, καθώς «δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές».

Μάλιστα, ο κ. Σκέρτσος δημοσίευσε φωτογραφίες από τη δική του εμπειρία, καθώς είχε τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού για καρδιολόγο ακόμη και σήμερα το απόγευμα. «Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα» επισήμανε.

Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως, η εικόνα κατάρρευσης, στασιμότητας και εγκατάλειψης του ΕΣΥ που κάποιοι επίμονα θέλουν να επιβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» αναφέρει.

Παραθέτοντας την ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που για να δείξει την εφαρμογή, έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο, κατά την παρουσία του σε τηλεοπτική εκπομπή, εξέφρασε το «ευχαριστώ» του στον υπουργό Επικρατείας, συμφωνώντας με την ανάγκη να επικοινωνηθεί η εφαρμογή στους πολίτες. «Ευχαριστώ θερμά τον @askertsos για αυτή του την ανάρτηση. Όχι προσωπικά για μένα αλλά για την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και που εάν δεν την επικοινωνήσουμε δεν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ζωή των συμπολιτών όσο θα θέλαμε και μπορούμε», έγραψε.

Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis είχε την ευκαιρία να κάνει ζωντανή παρουσίαση στον τηλεοπτικό «αέρα» του finddoctors.gov.gr, της καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής για ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές, είτε μέσω του https://www.finddoctors.gov.gr/ είτε μέσω της mobile εφαρμογής my health app.

Στην αναζήτηση που έκανα πριν λίγο για καρδιολόγο μου δόθηκε η δυνατότητα να κλείσω ραντεβού ακόμη και σήμερα το απόγευμα, με πολλές ακόμη επιλογές και για τις αμέσως επόμενες μέρες.

Η εικόνα του μέλλοντος από το σύστημα Υγείας που είδαμε κατά την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού στη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται πλέον μέρα με τη μέρα βίωμα της καθημερινότητάς μας.

Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως, η εικόνα κατάρρευσης, στασιμότητας και εγκατάλειψης του ΕΣΥ που κάποιοι επίμονα θέλουν να επιβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.