Ποιοι-φόροι-«φούσκωσαν»-τα-έσοδα-στο-7μηνο

Στα 40,434 δισ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα φορολογικά έσοδα στο 7μηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,15 δισ. ή 5,6% έναντι του στόχου.

Υπενθυμίζεται ότι, το ίδιο διάστημα, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,853 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 817 εκατ. ευρώ ή 1,9% έναντι του στόχου.

Σύμφωνα ειδικότερα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η υπερεκτέλεση στα φορο-έσοδα προέρχεται από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους, όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15.704 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4.158 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.870 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 90 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 14.928 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.316 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Επιπλέον, τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,12 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 149 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ποσό 1,346 δισ. ευρώ εισπράχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σύμφωνα με τον στόχο, ενώ ποσό 2,2 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 205 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,667 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, ενώ στη στοχοθεσία εμπεριέχεται το ποσό των 1,350 εκατ. ευρώ από το τίμημα για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού. Αν εξαιρεθούν τα παραπάνω ποσά, τα έσοδα της μείζονας κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανέρχονται σε 882 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 270 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» διαμορφώθηκαν σε 1,642 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Από το ως παραπάνω εισπραττόμενο ποσό των 1,642 εκατ. ευρώ, ποσό 151 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.