Στο-δρόμο-της-επιστροφής-συνεχίζει-ο-Τσίπρας,-απάντησε-με-ανάρτηση-στον-κυβερνητικό-εκπρόσωπο

Μετά από τη φράση του στη Le Monde ότι του λείπει η ενεργός πολιτική – παρότι είναι νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- και με τα σενάρια για την “επιστροφή” με την ίδρυση νέου κόμματος να φουντώνουν, ο πρώην πρωθυπουργός σπεύδει τώρα να μπει στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που είχε διατυπώσει και στην πρόσφατη συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα. Με ανάρτησή του απάντησε – εμμέσως – στα όσα του καταλόγισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Μόνον στους βαρυποινίτες έχει λείψει»

Είχε προηγηθεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το σενάριο “επιστροφής” του κ. Τσίπρα σχολίασε με δηκτικό ύφος ότι: “Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα”.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης συνέχισε τη συγκεκριμένη αναφορά του λέγοντας ότι ή ήττα του κ. Τσίπρα έχει σαφές αποτύπωμα: “Ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών. Από κει και πέρα, πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό”.

Στην απάντησή του, πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στα όσα είπε για τα μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τα έργα και οι ημέρες του είναι γνωστά»

Εκτός από τον κ. Μαρινάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η όποια “επάνοδος” Τσίπρα θα σημάνει και την υπενθύμιση των βασικών “σταθμών” της διακυβέρνησής του. “Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά. Χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε. Είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. Είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου, ο κύριος Κοντονής”, επισημαίνει ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προαναγγέλλοντας… σκληρό ροκ για την “υποδοχή” των σεναρίων που “βλέπουν” ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσίπρας από τη δική του πλευρά υποστηρίζει ότι επί των ημερών του μπήκαν οι βάσεις για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την στήριξη των πολλών. Με την ανάρτησή του στο facebook δε, προσπαθεί να αναδείξει συγκριτικά πλεονεκτήματα από την κυβερνητική διαδρομή του σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ισχυρίζεται αναλυτικά:

– Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

– Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.