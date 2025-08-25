Το-«κλειδί»-για-ρυθμό-ανάπτυξης-άνω-του-2%

«Κρυφό χαρτί» για τη χώρα μας οι θετικές εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το β’ τρίμηνο, ενώ αστάθμητο παράγοντα αποτελεί η πορεία των επενδύσεων.

Η Ελλάδα ψάχνει ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% κατά το β’ τρίμηνο, ώστε να πλασαριστεί στην 1η δεκάδα των χωρών της Ε.Ε. με τη θετικότερη οικονομική επίδοση αλλά και να διατηρηθεί σε τροχιά «σύγκλισης» με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Καθοριστικής σημασίας για ακόμη ένα τρίμηνο θα είναι η πορεία της κατανάλωσης. Και σε αυτό το επίπεδο -κρίσιμο, καθώς η κατανάλωση είναι πάνω από το 70% του ελληνικού ΑΕΠ-, οι ενδείξεις είναι «ανάμεικτες»: ενώ από τη μία η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε «πάγωμα» των πωλήσεων στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο κατά το β’ τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, το λιανεμπόριο συνέχισε να «τρέχει» στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, με ρυθμό 2,5%, ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου.

Οι οικονομικές επιδόσεις του α’ τριμήνου έχουν πλέον κλειδώσει και αυτό που εκκρεμεί είναι η ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιεύσει τα στοιχεία. Τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι τα εξής:

1. Στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, η Τράπεζα της Ελλάδας κατέγραψε έλλειμμα 7,618 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,31 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2024. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική βελτίωση, της τάξεως των 692 εκατ. ευρώ. Αν όμως απομονωθούν τα στοιχεία του β’ τριμήνου, η βελτίωση είναι σαφώς μεγαλύτερη. Στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συρρικνώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ, καθώς, από τα 4,548 δισ. ευρώ πέρυσι, περιορίστηκε στα 3,148 δισ. ευρώ φέτος. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει το ισοζύγιο καυσίμων, καθώς, παρά την αναταραχή στη Μέση Ανατολή, που κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, το έλλειμμα στο ισοζύγιο καυσίμων μειώθηκε σχεδόν κατά 50%, για να περιοριστεί στο 1,143 δισ. ευρώ, από 2,094 δισ. ευρώ πέρυσι. Συνολικά, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν κατά 647 εκατ. ευρώ βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι (το έλλειμμα του β’ τριμήνου περιορίστηκε στα 8,4 δισ. ευρώ). Όσον αφορά το ισοζύγιο υπηρεσιών, υπήρξε βελτίωση κατά 437 εκατ. ευρώ. Ο τουρισμός έκανε τη διαφορά για ακόμη μια χρονιά, καθώς η φετινή επίδοση είναι βελτιωμένη κατά 741 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, καλύπτοντας τις απώλειες από τις μειώσεις στα μεταφορικά έσοδα.

2. Στο μέτωπο της κατανάλωσης, ενδείξεις για την πορεία της μπορεί να συλλέξει κανείς από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο. Τα στοιχεία από την επεξεργασία των δηλώσεων ΦΠΑ, που υπέβαλαν όλες οι εταιρείες εμπορίου -χονδρικής και λιανικής- για το β’ τρίμηνο, δεν ήταν αισιόδοξα. Με συνολικά έσοδα 46,55 δισ. ευρώ, το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου έκλεισε περίπου στα ίδια επίπεδα με το περυσινό β’ τρίμηνο (46,45 δισ. ευρώ). Αν, ωστόσο, απομονωθούν τα στοιχεία του λιανικού εμπορίου, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Με βάση και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, το λιανικό εμπόριο έπιασε για πρώτη φορά ιστορικά το όριο των 19 δισ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 2,5%, ποσοστό αρκετά κοντά στον πληθωρισμό για τη συγκεκριμένη περίοδο. Παρατηρείται πρόβλημα με τα έσοδα των μικρομεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων που είναι μειωμένα, ωστόσο η συνολική εικόνα αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας, ότι η κατανάλωση και στο β’ τρίμηνο θα είναι βελτιωμένη.

Από το «μέτωπο» των επενδύσεων δεν υπάρχουν στοιχεία που να διασφαλίζουν ότι θα καταγραφεί εντυπωσιακή αλλαγή σκηνικού συγκριτικά με το α’ τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ότι, στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, υπήρξε μείωση των επενδύσεων, επίδοση πολύ μακρινή από τον φετινό στόχο για αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου κατά 8%. Το β’ τρίμηνο ήταν η περίοδος της έντονης αβεβαιότητας, λόγω δασμών και Μέσης Ανατολής, αλλά και η περίοδος του «παγώματος» της οικοδομικής δραστηριότητας, λόγω Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Μένει να φανεί πώς όλες αυτές οι παράμετροι θα αποτυπωθούν στα στοιχεία των επενδύσεων, ενώ καθοριστικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα θα παίξει και το ύψος των αποθεμάτων.

Τι προβλέπουν οι οικονομικοί αναλυτές

Τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το β’ τρίμηνο θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 5 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι προβλέψεις των αναλυτών τοποθετούν το τελικό ποσοστό σε ένα εύρος από το 1,9% έως το 2,2%. Αν αποδειχθεί ότι όντως καταγράφηκε ρυθμός ανάπτυξης μεγαλύτερος του 2%, η Ελλάδα θα πλασαριστεί στην 1η 8άδα της Ε.Ε.

Προς το παρόν, εκτός από την Ιρλανδία με το εντυπωσιακό +16,2%, τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για το β’ τρίμηνο έχουν ανακοινώσει Κύπρος (+3,3%), Βουλγαρία (+3,1%), Λιθουανία (+3%), Πολωνία (+3%) και Ισπανία (+2,8%). Εκτός όμως από το ευρωπαϊκό πλασάρισμα, η Ελλάδα θέλει το +2% για να παραμείνει εντός στόχων όσον αφορά τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για τη φετινή χρονιά.

Για ολόκληρο το 2025, αναζητείται ετήσιο ποσοστό μεταβολής στην περιοχή του 2,2-2,3%, ώστε αφενός να εκπληρωθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού και αφετέρου να καταγραφεί το ιστορικό ρεκόρ όσον αφορά το ύψος του ονομαστικού ΑΕΠ.