Το-κόμμα-Τσίπρα-και-η-κεντροαριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας νέο κόμμα; Οι φήμες “φούντωσαν” και πάλι μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στη Le Monde και άπαντες προεξοφλούν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Από το περιβάλλον του διαψεύδουν τη συναριολογία και είναι γεγονός πως δεν υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν πως έχει στρωθεί κάποιος “πολιτικός διάδρομος”. Ούτε κάποια στελέχωση από νέα πρόσωπα έχει καταγραφεί στο ευρύτερο περιβάλλον του, αλλά ακόμα και το επιστημονικό συμβούλιο του Ινσιτούτου του δεν έχει συγκροτηθεί. Συγγράφει αυτή την περίοδο πυρετωδώς το βιβλίο του που θα παρουσιαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Την προηγούμενη εβδομάδσα “χτένιζε” τα βασικά κεφαλαία του εκτός Αθηνών, ενώ πλέον έχει επιστρέψει. Ίσως το σύγγραμμα που ετοιμάζει να αποτελεί το κομβικό σημείο με το οποίο θα κάνει σαφές πως είναι αποφασισμένος πλέον να ανοίξει το βήμα του.

Η γενική αίσθηση που υπάρχει είναι πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει το κατάλληλο timing για την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως οι φθινοπωρινές εξελίξεις θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων μαζί με τις δημοσκποπικές επιδόσεις των κομμάτων μετά τη ΔΕΘ. Ήδη έχει συζητηθεί πολύ η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist μια ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο όπου θα εξαγγείλει το πακέτο παροχών της κυβέρνησης. Το δίπολο που κυριάρχησε από τον Ιανούαριο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2023, με την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναβιώσει στις αρχές του άλλου μήνα. Θεωρείται βέβαιο πως ο πρωθυπουργός, στην καθιερωμένη συνάντευξη τύπου στις 7 Σεπτεμβρίου, θα ερωτηθεί για τη νέα τοποθέτηση του κ.Τσίπρα.

Ασφαλείς εκτιμήσεις για τις κινήσεις του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να γίνουν, καθώς ακόμα και οι πιο στενοί του συνεργάτες είτε δεν ξέρουν ποιες είναι οι σκέψεις του είτε δεν αποκαλύπτουν τις συζητήσεις που γίνονται στη λεωφόρο Αμαλίας όπου είναι το “στρατηγείο” του. Ορόσημο είναι οι επόμενες εκλογές, καθώς οι εισηγήσεις που δέχεται είναι διττές. Αρκετά στελέχη, ίσως και η πλειοψηφία, δεν θεωρούν πως μπορεί να προχωρήσει κάτι πριν τις επόμενες κάλπες, ωστόσο υπάρχουν και όσοι υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum και την αδυναμία που υπάρχει στην αντιπολίτευση να διατυπώσει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην Κουμουνδούρου παγίως δεν σχολιάζουν τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού και όπως υποστηρίζουν δεν τις βλέπουν σε καμία περίπτωση αντιπαραθετικά. Είναι γεγονός πως βρίσκονται στην πιο δυσκολη θέση ειδικά όταν οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν πως από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής Α΄ Πειραιά μπορεί να είναι πολιτικά ενεργός. Υπάρχουν τα στελέχη που βλέπουν πως ο πρώην πρόεδρος τους είναι φυσιολογικό να υπερασπίζεται το ιστορικό φορτίο τόσο το δικό του όσο και του κόμματος που ηγήθηκε. Εκτιμούν και υποστηρίζουν πως οι δράσεις για την ενότητα του χώρου και τη δημιουργία ενός ισχυρού ρεύματος πρέπει να είναι πολλές. Υπάρχει, ωστόσο και η άποψη, ακόμα και μεταξύ βουλευτών που πιστεύουν πως αν ο πρώην πρωθυπουργός δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα μπορέσει να παρουσίασει μια δημοσκοπική άνοδο που θα τον φέρει σε διψήφια ποσοστά. Υπάρχει πάντα και ο “γρίφος” κατά πόσο θα επιτευχθεί σύμπλευση με τους πρώην συντρόφους της Νέας Αριστεράς το επόμενο διάστημα.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητο το timing τόσο της συνέντευξης στη Le Monde όσο και της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στις 5 του Σεπτέμβρη στο συνέδριο του Economist. Στη Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα κινούνται με ορίζοντα δυο γεγονότα. Την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος για το δημογραφικό, αλλά και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη για πρώτη φορά στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το τελευταίο που θα ήθελαν είναι τα συγκεκριμένα γεγονότα να επισκιαστούν από τη σεναριολογία για δημιουργία ενός νέου φορέα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ πως ο πρώην επικεφαλής της Κουμουνδουρου μπορεί να φέρει κάτι νέο στο πολιτικό σκηνικό πέρα από έναν αρχικό “ντόρο” που θα προκαλέσει μια πιθανή πρωτοβουλία. Θεωρούν πως με υλικά του χθες που έχουν δοκιμαστεί δεν μπορεί να χτιστεί το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης. Βλέπουν επίσης κάποια στελέχη ότι κάποια μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση δείχνουν να περιμένουν με ανυπομονησία το “κόμμα Τσίπρα”, καθώς κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τη διαιώνιση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας.

Πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά μόνο την κεντροαριστερά αφού και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η εκτίμηση πως θα αποκτήσουν έναν αντίπαλο από τα παλιά που θα βοηθήσει σημαντικά στη συσπείρωση τους. Σε μια τέτοια περίπτωση η περίοδος 2015-2019 θα βρεθεί και πάλι στο “μικροσκόπιο” της Πειραιώς φέρνοντας στο προσκήνιο τα “κακώς κείμενα” της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

