Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση για αναγνώριση της Παλαιστίνης – Αιχμηρή αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Κόντρα, με αφορμή την πρόταση που θα καταθέσει αύριο η Χαριλάου Τρικούπη για την αναγνώριση της Παλαιστίνους ως κράτος, ξέσπασε ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, αύριο κατατίθεται στον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία ζητεί να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί και να επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την πρωτοβουλία αυτή είχε εξάλλου ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας πριν τη διακοπή των εργασιών, στις 31 Ιουλίου, όταν είχε σχετικά δηλώσει:

«Αμέσως μόλις ανοίξει η Βουλή να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως λένε και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη μόνη δίκαιη, τη μόνη βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών σε αυτήν την πολύπαθη περιοχή. Είναι ο μόνος τρόπος η χώρα μας να φύγει από ένα κάδρο απαξίωσης, που μπήκε με ευθύνη του Πρωθυπουργού».

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Η κίνηση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, πηγές του οποίου εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας:

«Την περασμένη Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος. Ανταποκρίθηκαν θετικά ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα δήλωση των 4 κομμάτων για την Παλαιστίνη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας.

Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα.

Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κατι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια».



