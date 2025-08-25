Χειρουργικές παρεμβάσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση: Σχέδια για ανακούφιση ελεύθερων επαγγελματιών και αυταπασχολούμενων

Ποιοι φόροι «φούσκωσαν» τα έσοδα στο 7μηνο

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις έντονες αντιδράσεις από επαγγελματικούς φορείς και να εξασφαλίσει μια πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει στοχευμένες βελτιώσεις στο σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους. Οι προτεινόμενες αλλαγές, που χαρακτηρίζονται ως «χειρουργικές παρεμβάσεις», αποσκοπούν στην ανακούφιση χιλιάδων φορολογουμένων, ενώ ανοίγουν το δρόμο για πιθανή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος στο μέλλον, εφόσον τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης, επαγγελματικοί σύλλογοι όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών πιέζουν για ακόμα πιο ριζικές αλλαγές, φτάνοντας μέχρι και την πλήρη κατάργηση του συστήματος.

Το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, που εισήχθη ως εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Βάσει αυτού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται σε ένα ελάχιστο εισόδημα που υπολογίζεται με βάση παράγοντες όπως τα χρόνια λειτουργίας, ο τζίρος και η περιοχή δραστηριότητας. Ωστόσο, πολλοί επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε μικρές κοινότητες ή σε κλάδους με χαμηλή κερδοφορία, βρίσκονται αντιμέτωποι με υπερβολικές επιβαρύνσεις που υπερβαίνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εστιάζουν σε τέσσερις βασικούς άξονες, με στόχο να γίνουν πιο ελκυστικές οι φορολογικές ρυθμίσεις και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα.

Επέκταση της Μείωσης του Τεκμαρτού Εισοδήματος σε Περισσότερες Περιοχές

Μία από τις κεντρικές προτάσεις αφορά την επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, η οποία σήμερα ισχύει μόνο για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Το Υπουργείο εξετάζει να εφαρμόσει αυτή την έκπτωση και σε μεγαλύτερες περιοχές, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μικρές επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες κοινότητες.

Για παράδειγμα, φανταστείτε μια ατομική επιχείρηση, όπως ένα μικρό μπακάλικο, με 20 χρόνια λειτουργίας σε μια κοινότητα 800 κατοίκων. Φέτος, το 2024, φορολογήθηκε σε τεκμαρτό εισόδημα 14.196 ευρώ, πληρώνοντας φόρο 1.823,12 ευρώ συν το τέλος επιτηδεύματος. Με τις προτεινόμενες αλλαγές για το 2025, όπου το τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να φτάσει τα 15.000 ευρώ, η φορολόγηση θα γίνει σε μόλις 7.500 ευρώ (μείον 50%), με φόρο περίπου 675 ευρώ και χωρίς τέλος επιτηδεύματος. Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 1.150 ευρώ ετησίως, ποσό που μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιβίωση τέτοιων επιχειρήσεων. Επαγγελματικοί φορείς χαιρετίζουν αυτή την κίνηση, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην αποτροπή λουκέτων.

Μείωση της Προσαύξησης για Υπέρβαση Μέσου Τζίρου

Ένας άλλος τομέας παρέμβασης είναι η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους επαγγελματίες υπερβαίνουν τον μέσο τζίρο του κλάδου τους (ΚΑΔ). Σήμερα, αυτή η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% της ελάχιστης τεκμαρτής αμοιβής. Για το φορολογικό έτος 2025, η σύγκριση θα βασιστεί στον μέσο τζίρο του 2023, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές επιβαρύνσεις λόγω πληθωρισμού και οικονομικών διακυμάνσεων.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη «διόρθωση» των μέσων τζίρων προς τα πάνω, ώστε να μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί η προσαύξηση σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να ωφελήσει επαγγελματίες σε κλάδους όπως το εμπόριο και οι υπηρεσίες, όπου ο τζίρος μπορεί να κυμαίνεται σημαντικά. Σύμφωνα με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, «η τρέχουσα ρύθμιση ποινικοποιεί την επιτυχία και αποθαρρύνει την ανάπτυξη», και η προτεινόμενη αλλαγή θα αποκαταστήσει την ισορροπία.

Αύξηση Έκπτωσης για Νέες Επιχειρήσεις Χωρίς Προσωπικό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές χωρίς υπαλληλικό προσωπικό, που συμπληρώνουν τέσσερα χρόνια λειτουργίας το 2025. Το Υπουργείο προτείνει αύξηση του ποσοστού έκπτωσης στο τεκμαρτό εισόδημα, αναγνωρίζοντας ότι τα πρώτα χρόνια είναι κρίσιμα για την εδραίωση μιας επιχείρησης, με χαμηλά κέρδη και υψηλά έξοδα.

Αυτή η παρέμβαση στοχεύει να μειώσει το τεκμαρτό εισόδημα και, κατ’ επέκταση, τον φόρο, αποτρέποντας απότομες αυξήσεις μετά την αρχική περίοδο χάριτος. Για παράδειγμα, ένας νέος αυταπασχολούμενος γραφίστας ή σύμβουλος μπορεί να δει το φορολογικό του βάρος να μειώνεται σημαντικά, επιτρέποντάς του να επενδύσει σε ανάπτυξη. Οι φορείς τονίζουν ότι τέτοιες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας.

Ειδικό Καθεστώς για Σχολικά Κυλικεία και Άλλους Εποχικούς Κλάδους

Τέλος, εξετάζεται η εισαγωγή ειδικού καθεστώτος για σχολικά κυλικεία, τα οποία λειτουργούν σε περιορισμένη περίοδο (συνήθως 9 μήνες το χρόνο), εξαρτώνται από τον αριθμό μαθητών και υπόκεινται σε αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους. Το τρέχον τεκμαρτό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, οδηγώντας σε υπερφορολόγηση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν προσαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος βάσει της πραγματικής δραστηριότητας, κάτι που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους εποχικούς κλάδους, όπως τουριστικές επιχειρήσεις.

Προοπτικές και Αντιδράσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ φορολογικών εσόδων και κοινωνικής δικαιοσύνης. Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι «το τεκμαρτό σύστημα δεν είναι μόνιμο, αλλά εργαλείο μετάβασης προς ένα πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο». Ωστόσο, επαγγελματικοί φορείς, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, απαιτούν άμεση κατάργηση, χαρακτηρίζοντάς το «άδικο και αντιαναπτυξιακό».

Εν αναμονή των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση εντείνεται. Οι προτεινόμενες αλλαγές, αν υλοποιηθούν, μπορούν να δώσουν ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα και μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Ωστόσο, η επιτυχία τους θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα των μέτρων και την ανταπόκριση της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση φαίνεται να ακούει τις φωνές των πολιτών, σε μια προσπάθεια να χτίσει ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μέλλον.