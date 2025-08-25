big-deal-στον-καφέ:-Η-keurig-dr-pepper-εξαγοράζει-την-ολλανδική-jde-peet’s-έναντι-18-δισ.-δολάρια

Σε συμφωνία μαμούθ προχώρησε η Keurig Dr Pepper, αφού θα αγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ JDE Peet’s, μία συμφωνία που θα αγγίξει τα 15,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (18,4 δισεκατομμύρια δολάρια), όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία τη Δευτέρα.

Η Keurig Dr Pepper, που δημιουργήθηκε το 2018 μέσω της συγχώνευσης της Keurig Green Mountain και της Dr Pepper Snapple, κατέχει μάρκες όπως οι Dr Pepper, Snapple, 7UP και Green Mountain Coffee.

Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 48 δισ. δολ. ενώ η JDE Peet’s, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αποτιμάται στα 12,76 δισεκατομμύρια ευρώ (14,93 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η συγχωνευμένη εταιρεία σχεδιάζει αργότερα να διαχωρίσει τις μονάδες ποτών και καφέ, με στόχο την επέκταση της προσφοράς καφέ σε περισσότερες από 100 χώρες, όπως ανέφερε η Keurig Dr Pepper.

Οι μετοχές της Keurig έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 10% φέτος λόγω των ισχυρών πωλήσεων ποτών, αλλά η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι ο τομέας του καφέ θα παραμείνει υποτονικός για το υπόλοιπο του έτους λόγω των αμερικανικών δασμών και των υψηλότερων τιμών του καφέ.

Η JDE Peet’s, η οποία κατέχει brands όπως οι Jacobs, L’Or, Tassimo και Douwe Egberts, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι οι τιμές του καφέ στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν ως αποτέλεσμα του δασμού 50% που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους κόκκους καφέ που εισάγονται από τη Βραζιλία, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου.

Οι τιμές των κόκκων Arabica και Robusta έφτασαν σε ιστορικά υψηλά φέτος, καθώς οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες πίεσαν την προσφορά και οι τιμές ήταν ασταθείς πρόσφατα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η JDE Peet’s ανήκει κατά πλειοψηφία στην γερμανική JAB, η οποία κατέχει επίσης σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στην Keurig Dr Pepper, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.