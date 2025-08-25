interamerican-&-anytime:-Ξεκίνησαν-οι-αποζημιώσεις-για-τους-πυρόπληκτους-πολίτες

Η Interamerican και η Anytime ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες των ασφαλισμένων τους που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ενεργοποιώντας σε λιγότερο από 72 ώρες τη διαδικασία άμεσων και γρήγορων αποζημιώσεων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανακοίνωση, έχουν καταγραφεί 19 περιστατικά ζημιών σε Αττική, Αχαΐα, Χίο και Ζάκυνθο, με συνολική εκτίμηση που υπερβαίνει το 1.000.000€. Η μεγάλη πλειονότητα αφορά κατοικίες, ενώ υπάρχουν ζημίες που σχετίζονται με οχήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνονται και ολικές καταστροφές.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων, με την πρώτη πληρωμή να ολοκληρώνεται μέσα σε 72 ώρες, και συνεχίζει άμεσα τη διαδικασία για την ταχεία αποζημίωση όλων των πληγέντων ασφαλισμένων.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η Interamerican και η Anytime στέκονται διαρκώς δίπλα στους ασφαλισμένους τους, εξασφαλίζοντας την ταχεία και ουσιαστική στήριξή τους.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής τους προσφοράς και της στήριξης της πολιτικής προστασίας, η Interamerican και η Anytime διέθεσαν κρίσιμα εργαλεία πυρόσβεσης, όπως μάνικες και λοιπό εξοπλισμό, στο Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Αττικής (ΣΕΑΔ), συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Κρυονέρι και στην προστασία της Πάρνηθας και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής.

Παράλληλα, ο Όμιλος Interamerican στήριξε το έργο του The Love Van, το οποίο, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κάτω Αχαΐα (Πάτρα), βρίσκεται στην περιοχή και μαγειρεύει αφιλοκερδώς. Επιπλέον, σχεδιάζονται δράσεις σε συνεργασία με το Γραφείο Πωλήσεων στη Χίο και τον Δήμο Χίου για την υποστήριξη των γύρω περιοχών, όπως η Βολισσός.

Στο ίδιο πνεύμα, Η Anytime, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της απέναντι στα ζώα, ενίσχυσε οικονομικά το Dogs’ Voice, συμβάλλοντας στην περίθαλψη και προστασία των ζώων που κινδύνευσαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας σε Αττική και Αχαΐα. Με την υποστήριξή της, δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν άμεσες ανάγκες σε τροφή, ιατρική φροντίδα και φιλοξενία, ώστε τα ζώα που επλήγησαν να βρουν ξανά ασφάλεια και φροντίδα.