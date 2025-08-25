Wall: Υποχώρηση των μετοχών – Τα κέρδη της Nvidia δεν αρκούν για να στηρίξουν τον Nasdaq

Οι μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας τη Δευτέρα 25/8 καθώς τα κέρδη της Nvidia δεν κατάφεραν να στηρίξουν τον Nasdaq

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε με πτώση 0,2% στις 21.449,29 μονάδες. Ο ευρύς δείκτης S&P 500 κινήθηκε 0,43% χαμηλότερα και έκλεισε στις 6.439,32 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 349 μονάδων ή 0,77%, στις 45.282,47 μονάδες.

Ο Nasdaq είχε στηριχθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα από τα κέρδη στις μετοχές της Nvidia, οι οποίες έκλεισαν με άνοδο άνω του 1%, πριν υποχωρήσουν. Ο αγαπημένος της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο των chip έλαβε αρκετές θετικές εκτιμήσεις από αναλυτές εν όψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη.

Οι μετοχές της Intel αρχικά συνέχισαν τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την αποκάλυψη του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ την Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο 10% στη βιομηχανία chip. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη για περαιτέρω κινήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επένδυση αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη δημιουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου.

«Είμαι σίγουρος πως κάποια στιγμή θα γίνουν κι άλλες συναλλαγές, είτε σε αυτή τη βιομηχανία είτε σε άλλες», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε, λέγοντας το πρωί της Δευτέρας ότι θα κάνει συμφωνίες όπως αυτή της Intel «όλη μέρα». Οι μετοχές της Intel έκλεισαν τελικά με πτώση περίπου 1%.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν μια μεγάλη άνοδο την Παρασκευή που οδήγησε τον Dow σε ιστορικά υψηλά. Η άνοδος προκλήθηκε από ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να ξεκινήσει τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο μήνα. Οι πιθανότητες για μια μείωση επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο εκτιμώνται περίπου στο 84%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Ωστόσο, ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research δεν εκπλήσσεται που οι μετοχές τώρα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα.

«Πολλά από τα κέρδη που είδαμε την Παρασκευή προήλθαν από κλείσιμο θέσεων short, επειδή νομίζω ότι πολλοί φοβόντουσαν πως η Fed θα έλεγε ουσιαστικά: ‘Δεν θα μειώσουμε τα επιτόκια για το υπόλοιπο του έτους’», δήλωσε ο κύριος στρατηγικός επενδύσεων της εταιρείας. «Έχουμε πολλά να περάσουμε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου και παρόλο που ωφεληθήκαμε από τον ενθουσιασμό της Παρασκευής, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας μέχρι να πειστούμε ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η αγορά θα δει «περιορισμένα κέρδη» μέχρι τότε.

Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 1,5% στο Brent λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και οι κινήσεις των κεντρικών τραπεζών αναζωπυρώνουν την αβεβαιότητα για την πορεία ενός από τα σημαντικότερα εμπορεύματα της παγκόσμιας οικονομίας.

Τη Δευτέρα, στις αγορές των commodities, το Brent ανέβηκε κατά 1,58% στα 68,80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI έκανε άλμα ύψους 1,79% στα 64,80 δολάρια, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας με drones σε εγκαταστάσεις της Ρωσίας έφεραν ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους στην προσφορά.