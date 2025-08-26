Γαλλία: Στον γκρεμό της οικονομικής καταστροφής – Η κυβερνητική κρίση απειλεί με παρέμβαση ΔΝΤ και χάος στις αγορές

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές πολιτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς η μειοψηφική κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού κρέμεται από μια κλωστή. Η ξαφνική απόφαση του Μπαϊρού να καλέσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου, συνδεδεμένη με έναν σκληρό προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026, έχει προκαλέσει σοκ στις αγορές και ανησυχία για πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης. Με το δημόσιο χρέος να εκτοξεύεται και το έλλειμμα να αγγίζει επικίνδυνα επίπεδα, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί σε τροχιά οικονομικής καταιγίδας, με ακόμη και την πιθανότητα παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) να εμφανίζεται στον ορίζοντα. Είναι η Γαλλία έτοιμη να πληρώσει το τίμημα μιας πολιτικής παράλυσης;

Το ιστορικό της κρίσης: Από τις εκλογές του 2024 στην πολιτική αστάθεια

Η τρέχουσα κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ξεκινά από τις βουλευτικές εκλογές του 2024, οι οποίες οδήγησαν σε μια κατακερματισμένη Βουλή χωρίς σαφή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αντιμέτωπος με την άνοδο της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) και της αριστερής συμμαχίας, διόρισε τον Φρανσουά Μπαϊρού ως Πρωθυπουργό σε μια μειοψηφική κυβέρνηση, ελπίζοντας σε διακομματικές συμμαχίες για να κυβερνήσει. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια εντάθηκε το 2025, με διαδοχικές ψήφους δυσπιστίας και διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κρίση κορυφώθηκε τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Μπαϊρού παρουσίασε τα σχέδια για τον προϋπολογισμό του 2026, προτείνοντας δραστικές περικοπές δαπανών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρόταση, που περιλαμβάνει κατάργηση δύο αργιών, πάγωμα κοινωνικών επιδομάτων και φορολογικών κλιμάκων στα επίπεδα του 2025, καθώς και αύξηση φορολογίας για τους πλουσιότερους, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση, από την RN μέχρι τους Πράσινους και τους Σοσιαλιστές, δήλωσε αμέσως ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα “αντικοινωνικά” και “άδικα”.

Η ανακοίνωση του Μπαϊρού στις 25 Αυγούστου ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η κίνηση αυτή ενέχει κινδύνους, αλλά τόνισε ότι “το να μην κάνουμε τίποτα είναι ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος”. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση: Ο ηγέτης της RN, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι η ψήφος αυτή σηματοδοτεί “το τέλος της κυβέρνησης”, ενώ παρόμοιες δηλώσεις ακολούθησαν από άλλα κόμματα.

Η οικονομική διάσταση: Αγορές σε πανικό και αύξηση κόστους χρέους

Η πολιτική αναταραχή έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες, με τις αγορές να αντιδρούν βίαια. Ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού υποχώρησε κατά 2% στις 26 Αυγούστου, στερώντας δισεκατομμύρια ευρώ από την αξία γαλλικών τραπεζών όπως η BNP Paribas και η Société Générale. Οι επενδυτές ανησυχούν για την αδυναμία της Γαλλίας να ελέγξει το δημόσιο έλλειμμα, το οποίο έφτασε τα 168,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ή το 5,8% του ΑΕΠ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το κόστος δανεισμού. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Έρικ Λομπάρντ, σε συνέντευξή του στο France Inter στις 26 Αυγούστου, προειδοποίησε ότι “το χάσμα με την Ιταλία ήταν μόνο 0,03 μονάδες χθες το βράδυ. Στοιχηματίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα πληρώνουμε περισσότερα για το χρέος μας από τους Ιταλούς”. Πράγματι, πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας πλησιάζουν αυτά της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι το ιταλικό χρέος ανέρχεται στο 138% του ΑΕΠ, έναντι 114% για τη Γαλλία. Αυτό το “αντιστροφή” θα μπορούσε να αυξήσει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, πιέζοντας περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά.

Ο Λομπάρντ, αποφεύγοντας την “πολιτική του φόβου”, παραδέχτηκε ωστόσο ότι “υπάρχει κίνδυνος παρέμβασης του ΔΝΤ”, ένα σενάριο που η κυβέρνηση “επιθυμεί και πρέπει να αποφύγει”. Η προτεραιότητά του είναι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών: “Η δική μας ευθύνη είναι να αποφύγουμε μια κρίση. Είμαστε σε καλό δρόμο, τα δημόσια οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση”. Ωστόσο, η ανακοίνωση του Μπαϊρού την προηγούμενη μέρα έχει ήδη ανησυχήσει τους επενδυτές, οδηγώντας σε πτώση των γαλλικών ομολόγων.

Ο Προϋπολογισμός του 2026: Λιτότητα και “δίκαιη” συνεισφορά

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος στοχεύει σε εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ από 5,4% το 2025. Ο Λομπάρντ επέμεινε στην ανάγκη για έναν προϋπολογισμό “ανάκαμψης και δίκαιου”, όπου “οι πλουσιότεροι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο, ώστε οι Γάλλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η προσπάθεια είναι κοινή”. Μεταξύ των μέτρων: Κατάργηση δύο αργιών για αύξηση παραγωγικότητας, πάγωμα επιδομάτων και φορολογικών κλιμάκων, και αύξηση φόρων για υψηλά εισοδήματα.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει μαζική αντίθεση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 84% των Γάλλων απορρίπτει το σχέδιο, θεωρώντας το άδικο και επιβλαβές για την οικονομική ανάπτυξη. Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες περικοπές μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται μόλις στο 0,6% για το 2025, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Ο Μπαϊρού, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τα μέτρα, ξεκίνησε ακόμη και podcast και YouTube σειρά, αλλά η κοινή γνώμη παραμένει εχθρική.

Ευρύτερες επιπτώσεις: Από την Ευρώπη στην καθημερινότητα των Γάλλων

Η κρίση δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, μια κατάρρευση κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο σε ολόκληρη την ΕΕ, πιέζοντας το ευρώ και αυξάνοντας τα επιτόκια. Το ΔΝΤ έχει ήδη προειδοποιήσει για ανάγκη συνεχούς λιτότητας, με περικοπές 1,1% του ΑΕΠ το 2026. Στην καθημερινότητα, οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο πληθωρισμό, μειωμένη κατανάλωση (πτώση 0,2% το πρώτο τρίμηνο 2025) και αβεβαιότητα για συντάξεις και επιδόματα.

Αναλυτές από την ING προβλέπουν ότι η πτώση της κυβέρνησης θα επιβαρύνει την οικονομία, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αστάθεια το φθινόπωρο. Η Γαλλία, που κάποτε καυχιόταν για τη σταθερότητά της, βρίσκεται τώρα σε τεντωμένο σχοινί, με την οικονομική καταιγίδα να απειλεί να ξεσπάσει αν δεν βρεθεί λύση.

Συμπέρασμα: Η ώρα της αλήθειας για τη Γαλλία

Η ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θα κρίνει όχι μόνο την επιβίωση της κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά και την οικονομική πορεία της Γαλλίας. Με το ΔΝΤ να καραδοκεί και τις αγορές σε εγρήγορση, η χώρα πρέπει να βρει ισορροπία μεταξύ λιτότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Διαφορετικά, η “οικονομική καταιγίδα” που φοβάται ο Λομπάρντ μπορεί να γίνει πραγματικότητα, θυμίζοντας τις σκοτεινές μέρες της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η Γαλλία, η χώρα της Επανάστασης, καλείται τώρα να επαναστατήσει ενάντια στη δική της οικονομική αδράνεια.