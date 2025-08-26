Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ αλλά με απώλειες – Πόσοι βλέπουν τον Τσίπρα ως καταλληλότερο για πρωθυπουργό

Προβάδισμα 9,2 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview, που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη στο politic.gr.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,3%, το ΚΚΕ 6,5%, η Φωνή Λογικής 4,4%, το ΜέΡΑ25 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 4,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νέα Αριστερά 1,7%, η Νίκη 1,1% ενώ το 6,5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Ωστόσο, τα ποσοστά της ΝΔ καταγράφουν πτώση σχεδόν 5 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο (από το 25,9% στο 21,4%).

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει η ΝΔ 25,9%, το ΠΑΣΟΚ 14,8%, η Ελληνική Λύση 10,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, το ΚΚΕ 7,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5,3%, η Φωνή Λογικής 5,2%, το ΜέΡΑ25 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Νίκη 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,4%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα στηρίξει το 7,9% των πολιτών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργός αφού τα δύο ονόματα που παρουσιάζονται είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι σε απόσταση αναπνοής στο 26%. Ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», που εκτοξεύεται στο 43%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», στην πρώτη θέση βρίσκεται και εδώ ο «Κανένας» με 30,9%. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Το ποσοστό του ωστόσο από το 31,7% τοποθετείται πλέον 26,5%.Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με μεγάλη διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεντρώνοντας μόλις 9,3%.

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται (28%).

