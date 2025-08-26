ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων σε καταλύματα το β’ τρίμηνο – Πτώση στην εστίαση

Αύξηση κατά 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων, κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, και ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.901.746 χιλ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2024.

Αύξηση κατά 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων, κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδας, και ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.901.746 χιλ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2024.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αντίθετα μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Όσον αφορά, τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2024 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21,0%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).