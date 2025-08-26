Ενιαίο-Μητρώο-Ακινήτων:-Τι-είναι-και-ποιους-ωφελεί

Θα κληθούν πάλι οι πολίτες να περάσουν στοιχεία των ακινήτων τους; Όχι

1. Τι είναι το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (Ε.Μ.Α.)

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων αποτελεί μια νέα, καινοτόμα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία, που συστήνεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και υλοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Πρόκειται για ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα, όπου συγκεντρώνονται και απεικονίζονται όλα τα νομικά, πολεοδομικά, διοικητικά, δασικά, φορολογικά, ενεργειακά και λοιπά δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία σε όλη την επικράτεια.

Το Ε.Μ.Α. θα λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλειτουργικότητας, αντλώντας και συνδυάζοντας πληροφορίες από όλα τα συναφή Μητρώα και τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

2. Πρόσβαση και χρήστες

• Πολίτες: θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ακινήτων τους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος.

• Επαγγελματίες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ.): θα αντλούν αξιόπιστα δεδομένα για τις ανάγκες των καθηκόντων τους.

3. Ποιοι ωφελούνται από το Ε.Μ.Α.

• Ενοποίηση πληροφορίας: Συγκέντρωση δεδομένων που έως σήμερα ήταν κατακερματισμένα σε πολλούς φορείς.

• Προηγμένη τεχνολογία: Χρήση Business Intelligence και εργαλείων ETL για αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

• Διαλειτουργικότητα: Άμεση επικοινωνία με συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, υπό την εποπτεία της ΓΓΠΣ.

4. Πλεονεκτήματα του Ε.Μ.Α.

• Ολιστική εικόνα του ακινήτου: Συγκεντρώνονται σε ένα σημείο όλες οι κρίσιμες πληροφορίες.

• Μείωση διοικητικού κόστους: Καταργείται η ανάγκη επαναλαμβανόμενων αιτήσεων – όλα γίνονται ψηφιακά.

• Ασφάλεια συναλλαγών: Η πρόσβαση σε επίσημα και αξιόπιστα δεδομένα ενισχύει την ασφάλεια.

• Διαφάνεια με σεβασμό στον GDPR: Ελεγχόμενη πρόσβαση σε πιστοποιητικά και στοιχεία.

• Στρατηγική ανάλυση: Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και εντοπισμού ανενεργών ακινήτων.

• Υποστήριξη δημόσιας πολιτικής γης: Καταγραφή δημόσιας περιουσίας και εξυγίανση χρήσεων γης.

• Βελτίωση εξυπηρέτησης: Αυτόματη ανάκτηση δικαιολογητικών χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη.

• Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και καταπατήσεων: Διασταύρωση με φορολογικές δηλώσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

– Θα κληθούν πάλι οι πολίτες να περάσουν στοιχεία των ακινήτων τους; Όχι, το Ε.Μ.Α. θα λειτουργεί μέσω διαλειτουργικοτήτων.

– Θα δημιουργηθεί και άλλος μοναδικός αριθμός για τα ακίνητα; Όχι, ο μοναδικός αριθμός παραμένει το ΚΑΕΚ.

– Πότε θα είναι διαθέσιμο το Μητρώο; Το έργο έχει προκηρυχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η συμβατική του διάρκεια είναι 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026.

5. Στρατηγική σημασία

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο, διαφανές και λειτουργικό καθεστώς διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, βελτιώνει την αποδοτικότητα της διοίκησης και δημιουργεί ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για το κράτος, τους πολίτες και την αγορά.

6. Το ΜΙΔΑ και η διασύνδεση με το Ε.Μ.Α.

Το ΜΙΔΑ είναι η πλατφόρμα που υποστηρίζει το εσωτερικό σύστημα της ΑΑΔΕ:

• Διασταυρώνει φορολογικά στοιχεία (Ε2, Ε9) με τον ΚΑΕΚ για επαλήθευση κυριότητας.

• Εντοπίζει τη χρήση του ακινήτου (ενοικίαση, παραχώρηση, αχρησία).

• Θα διασυνδέεται με το Κτηματολόγιο μέσω του Ε.Μ.Α., εξασφαλίζοντας πλήρη και αξιόπιστη εικόνα.

Συμπέρασμα

Το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο και το ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ, διαμορφώνει ένα ψηφιακό οικοσύστημα ακινήτων που:

– απλουστεύει τις συναλλαγές,

– θωρακίζει το δημόσιο συμφέρον,

– ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη,

– και παρέχει ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικής πολιτικής γης.