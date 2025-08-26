ΕΥ:-Η-παγκόσμια-δραστηριότητα-δημόσιων-εγγραφών-(ipos)-παρουσιάζει-σημάδια-ανθεκτικότητας-εν-μέσω-αστάθειας-το-πρώτο-εξάμηνο

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών (IPO) διατήρησε σταθερή δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της EY, Global IPO Trends.

Συνολικά καταγράφηκαν 539 νέες δημόσιες εγγραφές, με τα αντληθέντα κεφάλαια να φθάνουν τα 61,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση. Η εικόνα αυτή δεν απεικονίζει μόνο ανθεκτικότητα, αλλά αναδεικνύει και την ικανότητα των καλά προετοιμασμένων εταιρειών να «διαβάζουν» με ακρίβεια τις αγορές, να ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική τους με τις προτιμήσεις των επενδυτών και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των κεφαλαιαγορών.

Ιδιαίτερα ενδεικτική της μετατόπισης της ισχύος είναι η επανεμφάνιση της ευρύτερης περιοχής της Κίνας ως κορυφαίου hub άντλησης κεφαλαίων, συγκεντρώνοντας το 33% των παγκόσμιων εσόδων από IPOs. Αντίθετα, η Ευρώπη παρουσίασε αισθητή υποχώρηση, με το μερίδιό της να περιορίζεται μόλις στο 10%, γεγονός που αντανακλά τη συνδυαστική επίδραση των χαμηλότερων αποτιμήσεων, των δυσμενών μακροοικονομικών δεδομένων και της περιορισμένης επενδυτικής εμπιστοσύνης σε αρκετές αγορές της περιοχής.

Αλλαγές στρατηγικής και νέα γεωγραφικά δεδομένα

Η γενικότερη αστάθεια στην αγορά των δημόσιων εγγραφών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λειτούργησε, σε μεγάλο βαθμό, ως καταλύτης για επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών εξόδου των εταιρειών. Πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να καθυστερήσουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο ή να προχωρήσουν με μικρότερα πακέτα μετοχών, δίνοντας έμφαση σε μεγαλύτερο έλεγχο και πιο επιλεκτική τοποθέτηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι διασυνοριακές δημόσιες εγγραφές (cross-border IPOs) σημείωσαν ρεκόρ, αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνολικού αριθμού συμφωνιών παγκοσμίως. Η κατεύθυνση των γεωγραφικών ροών είναι σαφής: η Ασία (Κίνα και Σιγκαπούρη) λειτουργεί ως βασική πηγή εισαγωγών, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους ως κύριος προορισμός, υποδεικνύοντας μια σταδιακή επανατοποθέτηση ισχύος στον παγκόσμιο χάρτη των κεφαλαιαγορών.

Επαναχάραξη της γεωγραφικής ισορροπίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 σηματοδοτεί μια περίοδο ουσιαστικής γεωγραφικής αναδιάταξης στο παγκόσμιο τοπίο των IPOs. Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν με 109 εγγραφές, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή τους σε πρώτο εξάμηνο μετά το «boom» του 2021. Η Κίνα παρουσίασε έντονη ανοδική δυναμική μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης, με το Χονγκ Κονγκ να επανέρχεται ως κορυφαία παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών βάσει εσόδων, επταπλασιάζοντάς τα σε ετήσια βάση.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες αγορές «πάγωσαν» μετά τις αναταράξεις του Απριλίου, με λίγες εξαιρέσεις, όπως η Σουηδία, που ανέβασε προσωρινά τον συνολικό όγκο μέσω μίας mega-IPO. Η Μέση Ανατολή διατηρεί σταθερό ρυθμό δραστηριότητας, ενώ η Ινδία συνεχίζει να προσελκύει σημαντικά κεφάλαια, παρά τη μείωση στον συνολικό αριθμό συμφωνιών.

Διαφοροποιήσεις ανά κλάδο, με γεωπολιτικό αποτύπωμα

Η έρευνα αναδεικνύει ότι οι εξελίξεις στους επιμέρους κλάδους καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από εθνικές προτεραιότητες και γεωπολιτικές δυναμικές. Το τοπίο των IPOs δεν είναι πλέον οριζόντιο· διαμορφώνεται από στρατηγικές επιλογές, τεχνολογική κατεύθυνση και επενδυτική επιλεκτικότητα.

Στο βιομηχανικό τομέα, και ειδικά στην κινητικότητα, ενισχύεται το reshoring των εφοδιαστικών αλυσίδων και η επανατοποθέτηση της παραγωγής πιο κοντά στη ζήτηση. Στον ενεργειακό κλάδο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε στρατηγικές υποδομές, ενώ η αμυντική τεχνολογία κερδίζει έδαφος, ενισχυμένη από την άνοδο των παγκόσμιων αμυντικών προϋπολογισμών.

Οι βιοεπιστήμες (LifeSciences) παραμένουν σε ισχυρή ζήτηση χάρη στις καινοτομίες στη βιοτεχνολογία, ενώ ο τεχνολογικός τομέας συνεχίζει να αποτελεί σταθερά: οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ηγούνται στις εγγραφές εταιρειών λογισμικού, ενώ η Κίνα ενισχύει την παρουσία της στις εγγραφές εταιρειών hardware. Ιδιαίτερη σημείωση αξίζει στην επανεμφάνιση των ψηφιακών assets και του fintech, με ονόματα από τον χώρο των stablecoins να αποκτούν μερίδιο αγοράς, δίνοντας νέα ώθηση στον τομέα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το υπόλοιπο του 2025

Παρά τις προκλήσεις, το πρώτο εξάμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της αγοράς IPOs, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο υπόλοιπο του έτους με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ένα πιθανό rebound της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επίτευξη πιο συνεργατικών εμπορικών συμφωνιών, την υποστηρικτική νομισματική πολιτική, τον έλεγχο του πληθωρισμού και – ίσως το πιο κρίσιμο – την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι εταιρείες που ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες και την καινοτομία, παρουσιάζοντας πειστικό επενδυτικό αφήγημα, ρεαλιστική αποτίμηση και ευελιξία ως προς το timing της εισόδου, θα έχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια επιτυχίας σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες παραμέτρους, όπου η επιλεκτικότητα των επενδυτών διαμορφώνει τη νέα κανονικότητα.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή EuropeCentral, δήλωσε: «Η φετινή εικόνα της αγοράς IPO δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο ωριμότητας – τόσο από πλευράς εταιρειών, όσο και επενδυτών. Η ποσότητα δεν είναι πλέον το βασικό ζητούμενο. Εκείνο που μετρά είναι η ικανότητα των εταιρειών να αρθρώσουν ένα ισχυρό επενδυτικό αφήγημα (Equity Story), να συμβαδίζουν με τις μακροπρόθεσμες εθνικές αναπτυξιακές και τεχνολογικές στρατηγικές και προτεραιότητες, και να κινηθούν με πειθαρχία ως προς την αποτίμηση και το timing της εισαγωγής τους. Βέβαια, η νέα πραγματικότητα αγγίζει άμεσα την Ευρώπη – και κατά προέκταση την Ελλάδα. Βλέπουμε μια ήπειρο που, ενώ διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, δείχνει να υποχωρεί στο πεδίο των δημόσιων εγγραφών. Για την Ελλάδα – μια χώρα με αυξανόμενο διεθνές επενδυτικό προφίλ και ώριμες, πλέον, εισηγμένες – η συγκυρία αποτελεί διπλή ευκαιρία: αφενός για την κεφαλαιοποίηση της διεθνούς κινητικότητας σε κλάδους στρατηγικής σημασίας (ενέργεια, υποδομές, τεχνολογία), και αφετέρου για την ανάδειξη νέων εταιρειών που μπορούν να σταθούν αξιόπιστα σε διεθνές περιβάλλον».