ΗΠΑ:-Πτώση-2,8%-στις-παραγγελίες-διαρκών-αγαθών-τον-Ιούλιο

Υποχώρησαν οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές, τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη.

Υποχώρησαν οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές, τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 9,4%, καλύτερα από την μείωση 4% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Πρόκειται για την τρίτη πτώση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Boeing Co. ανέφερε λιγότερες παραγγελίες τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο.

Οι παραγγελίες κεφαλαιουχικών αγαθών, που δεν περιλαμβάνουν ευμετάβλητους τομείς όπως μεταφορές και άμυνα, σημείωσαν άνοδο 1,1%, μετά από μια αναθεωρημένη μείωση 0,6% τον Ιούνιο. Η αύξηση ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις σε μια έρευνα της - μεταξύ οικονομολόγων.

Εξαιρουμένου του τομέα άμυνας, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση 2,5%.