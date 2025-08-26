Η κυβέρνηση «στρώνει χαλί» για ενίσχυση μεσαίας τάξης και οικογενειών με παιδιά – Απανωτές συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη

Έτοιμη να διαθέσει την υπεραπόδοση της οικονομίας στην κατεύθυνση της στήριξης της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά εμφανίζεται η κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «ΘΕΜΑτος της Κυριακής» ως προς τη στρατηγική κατεύθυνση του πακέτου. Βεβαίως, πολλές κοινωνικές ομάδες θα έχουν λαμβάνειν, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης παράλληλα να ξαναπιάσει το πολιτικό νήμα, όμως το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του πακέτου που θα υπερβεί οπωσδήποτε το 1,5 δις είναι δεδομένο.

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη», είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΪ), ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος παράλληλα επιτέθηκε με σφοδρότητα στο ΠΑΣΟΚ που ζητά απόδοση 13ης και 14ου μισθού, διερωτώμενος αν θα πρέπει να ενισχυθούν αποκλειστικά και μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που έχει μετάσχει των κρίσιμων συσκέψεων που έγιναν και πριν την ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της ΔΕΘ επιβεβαίωσε και τη λογική στήριξης των οικογενειών με παιδιά και ιδίως των πολυτέκνων. Όπως έγραψε το «ΘΕΜΑ» από την Κυριακή, πρακτικά, όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο λιγότερους φόρους θα πληρώνει, με το παιδί πλέον από τεκμήριο να μετατρέπεται σε κίνητρο φοροελαφρύνσεις. Όσο για τους πολύτεκνους, πρακτικά εξετάζεται ο μηδενισμός της φορολογικής επιβάρυνσης. «Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας», ανέφερε χθες με νόημα ο κ. Χατζηδάκης.

Τα ακίνητα

Ένα άλλο πεδίο προβληματισμού, όπου ακόμα γίνονται ασκήσεις, αφορά το σκέλος της ενίσχυσης της προσφοράς ακινήτων στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομή και το 2026, μέτρο απολύτως καθοριστικό για τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Σημειωτέον, σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, του αντιπροέδρου κ. Χατζηδάκη, των υπουργών Κυριάκου Πιερρακάκη, Γιώργου Φλωρίδη, των επικεφαλής των συστημικών τραπεζών και των servicers. Βασικό αντικείμενο είναι η πορεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, θεωρείται απίθανο όμως να μην γίνει συζήτηση και για τα αδρανή ακίνητα που ανήκουν στα portofolio των τραπεζών και των servicers και θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά, για να ενισχύσουν την προσφορά.

Τριήμερο Θεσσαλονίκης

Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση εντατικοποιεί τις προετοιμασίες για την άνοδο στη ΔΕΘ, την άλλη εβδομάδα. Σήμερα θα γίνει κομματική σύσκεψη στη Διοικούσα της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή κομματικών στελεχών (Κώστας Σκρέκας, Γιάννης Σμυρλής, Θανάσης Νέζης). Την Τετάρτη ακολουθεί ευρεία σύσκεψη με τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία μετάσχουν επίσης ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Θεόδωρος Λιβάνιος. Και την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση για τα έργα της Βορείου Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής, θα συμμετέχει σε συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς στο Διοικητήριο και θα δει τους γαλάζιους βουλευτές της πόλης. Μαζί του θα ανέβει σχεδόν το μισό υπουργικό συμβούλιο, ενώ οι υπουργοί θα έχουν και επιμέρους επαφές, πέραν του πρωθυπουργικού προγράμματος.

