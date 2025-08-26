Η-Λίζα-Κουκ-μηνύει-τον-Τραμπ-για-την-απόλυσή-της-από-την-fed

«Η προσπάθειά του να την αποπέμψει στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης», αναφέρει ο νομικός της εκπρόσωπος, Abbe Lowell.

Σε νομική προσφυγή κατά της απομάκρυνσής της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) από τον Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει η Λίζα Κουκ, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να απομακρύνει την αξιωματούχο της Fed, Λίζα Κουκ. Η προσπάθειά του να την αποπέμψει στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης. Θα καταθέσουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια», αναφέρει ο νομικός της εκπρόσωπος, Άμπε Λόουελ.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα του CNBC για σχόλιο.

Ποια είναι η Λίζα Κουκ, η αξιωματούχος της Fed που απέλυσε ο Τραμπ;

Εάν η μήνυση προχωρήσει θα μπορούσε να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο καθώς σύμφωνα με τον νόμο των ΗΠΑ, ένας πρόεδρος μπορεί να απολύσει έναν αξιωματούχο της Fed μόνο «για συγκεκριμένη αιτία», κάτι που θεωρείται ότι σημαίνει παρανομία ή παράβαση καθήκοντος ενώ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, όταν ο Τραμπ είχε καλέσει τη Κουκ να παραιτηθεί, έπειτα από ισχυρισμούς του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης και Χρηματοδότησης (FHFA), Ουίλιαμ Πούλτ, ότι η Κουκ δήλωσε ψευδώς δύο διαφορετικές υποθήκες ως «κύρια κατοικία», με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να γνωστοποιεί ότι διερευνά την υπόθεση.