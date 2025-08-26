Λιβύη:-Με-τον-Διοικητή-των-Μυστικών-Υπηρεσιών-της-Τουρκίας-συναντήθηκε-ο-στρατάρχης-Χαλίφα-Χάφταρ

Συνομιλίες με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, διοικητή του Εθνικού Στρατού της ανατολικής Λιβύης είχε ο Τούρκος επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βεγγάζη. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή και επιχειρεί να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς της με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σύμφωνα με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Καλίν συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, κοινών συμφερόντων και περιφερειακής ασφάλειας.

Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης σημειώνει ότι η συνάντηση αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών. Στόχος είναι η εμβάθυνση των «ιστορικών σχέσεων» μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας και της Λιβύης, με τρόπο που να συμβάλλει στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, προσθέτει η ανακοίνωση.

Συνάντηση με τον Σαντάμ Χαφτάρ

Όπως έγινε γνωστό, ο Ιμπραήμ Καλίν είχε επαφές και με τον νέο διοικητή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης Σαντάμ Χαφτάρ, που πραγματοποίησε την πρώτη του συνάντηση με την τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πολεμικό πλοίο TCG Kınalıada, που αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Βεγγάζης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της θαλάσσιας ασφάλειας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Επιπλέον, τέθηκε στην ατζέντα και η ανταλλαγή εμπειριών σε τεχνικούς τομείς.

Η Γενική Διοίκηση του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην τεχνική και στρατιωτική συνεργασία, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως απόδειξη του «ιστορικού βάθους» των δεσμών ανάμεσα στις ναυτικές δυνάμεις της Λιβύης και της Τουρκίας.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη αναμένεται να ψηφίσει για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, που παραβιάζει ευθέως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Με τον Σαντάμ Χαφτάρ συναντήθηκε και τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Άμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ. Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.