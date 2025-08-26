Ο-Τραμπ-απειλεί-με-δασμούς-χώρες-με-«αντιαμερικανική»-ψηφιακή-νομοθεσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση ενάντια στα κράτη που διατηρούν νόμους για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές, υποστηρίζοντας πως ο μόνος στόχος τέτοιων κανονισμών είναι να βλάψουν τις αμερικανικές εταιρίες τεχνολογίας, ευνοώντας παράλληλα του κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο Τραμπ απείλησε τις χώρες αυτές πως οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς στις εξαγωγές τους, καθώς επίσης και σημαντικούς περιορισμούς στις εξαγωγές αμερικανικών τεχνολογικών προϊόντων – εκτός αν καταργήσουν τις «αντιαμερικανικές» αυτές ψηφιακές νομοθεσίες.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε: «Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σταθώ απέναντι σε χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας».

«Οι Ψηφιακοί Φόροι, η Νομοθεσία για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και οι Κανονισμοί για τις Ψηφιακές Αγορές έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας. Επίσης, με εξοργιστικό τρόπο, δίνουν πλήρη ασυλία στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς της Κίνας. Αυτό πρέπει να τελειώσει, και να τελειώσει ΤΩΡΑ! Με αυτή τη δήλωση, προειδοποιώ όλες τις χώρες που εφαρμόζουν Ψηφιακούς Φόρους, Νομοθεσίες, Κανόνες ή Κανονισμούς:

Εκτός αν αποσύρετε αυτές τις διακριτικές ενέργειες, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επιβάλω σημαντικούς επιπλέον δασμούς στις εξαγωγές της χώρας σας προς τις ΗΠΑ, και θα εφαρμόσω περιορισμούς στις εξαγωγές της εξαιρετικά προστατευμένης τεχνολογίας και των μικροτσίπ μας».

Κατέληξε αναφέροντας:

«Η Αμερική και οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον ούτε “κουμπαράς” ούτε “χαλάκι της εξώπορτας” του κόσμου. Δείξτε σεβασμό προς την Αμερική και τις καταπληκτικές τεχνολογικές εταιρείες μας — ή προετοιμαστείτε για τις συνέπειες!»

Διαβάστε επίσης:

«Ή μαγνήτες ή δασμοί 200%» – Νέες απειλές κατά της Κίνας από τον Ντόναλντ Τραμπ