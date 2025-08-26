Ο-Τραμπ-θέλει-να-ζητήσει-τη-θανατική-ποινή-για-κάθε-φόνο-στην-Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο που διαπράττεται στην Ουάσινγκτον, παρά το ότι η εσχάτη των ποινών έχει καταργηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα από το 1981.

«Αυτό είναι πολύ αποτρεπτικό», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, την Τρίτη στον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορεί να ζητήσει την ποινή αυτή σε υποθέσεις δολοφονίας που μπορούν να διωχθούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά όχι σε εκείνες που διώκονται σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής, θα μπορούσε να επιδιώξει να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία στην πρωτεύουσα, η οποία κατά παράδοση είναι προπύργιο των Δημοκρατικών.

Η πρωτεύουσα δεν ανήκει σε καμιά πολιτεία και έχει ειδικό καθεστώς, ενώ τελεί υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το 1992, έπειτα από φόνο κοινοβουλευτικού βοηθού, το Κογκρέσο είχε επιβάλει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την επαναφορά της εσχάτης των ποινών στην Ουάσινγκτον, αλλά τα δύο τρίτα των κατοίκων την είχε απορρίψει.

Μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, στα τέλη Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ζητώντας τη διεύρυνση της χρήσης του «για τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα» και δίνοντας επομένως οδηγία στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να διώκουν για μια τέτοια κατηγορία συχνότερα.

Οι σημερινές του δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την ανάκτηση της τάξης στην Ουάσινγκτον, μια πόλη που θεωρεί ότι «έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες», αν και τα στατιστικά δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Για τον σκοπό αυτό, διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών της Εθνοφρουράς, μερικοί από τους οποίους τώρα οπλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, ζήτησε μάλιστα από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να συγκροτήσει μια ειδική μονάδα στις τάξεις της Εθνοφρουράς με αποστολή να εγγυάται την τάξη και την ασφάλεια στην πρωτεύουσα της χώρας. Ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη επιπλέον αστυνομικών και εισαγγελέων στην Ουάσινγκτον.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ άλλες τρεις, η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια, την έχουν παγώσει. Άλλες τρεις πολιτείες, η Αριζόνα, το Οχάιο και το Τενεσί, είχαν αναστείλει τις εκτελέσεις, αλλά έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να τις επαναφέρουν.