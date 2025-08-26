Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω των 900 εκατ. και νέες επενδύσεις 200 εκατ. στον Ασπρόπυργο

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2024.

Έτσι ισχυρής ανάπτυξης χαρακτηρίζεται το 2024 για την εταιρεία Παπαστράτος, με τη θυγατρική του ομίλου Philip Morris International (PMI) να θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό 2025.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν προ ολίγου στο ΓΕΜΗ, το 2024 η Παπαστράτος εμφάνισε καθαρές πωλήσεις ύψους 905 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19% σε σχέση με το 2023 όταν είχαν διαμορφωθεί στα επίπεδα των 763 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε στα 367 εκατ. ευρώ από 291 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν το 2024 σε 509 εκατ. ευρώ από 181 εκατ. ευρώ για το 2023. Η δε κερδοφορία αυξήθηκε σημαντικά στα επίπεδα των 423 εκατ. ευρώ το 2024 από 110 εκατ. ευρώ το 2023.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, το 2024 «η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής» καθώς «επιτεύχθηκαν οι επιχειρηματικοί στόχοι τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο υποδειγματικής λειτουργίας του εργοστασίου μας, δεικτών βιωσιμότητας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού».

Νέα επένδυση 200 εκατ. ευρώ στον Ασπρόπυργο

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Παπαστράτος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 45 εκατ. ευρώ, ως μέρος του συνολικού επενδυτικού πλάνου των 700 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Ταυτόχρονα, στις 2 Απριλίου 2025 ανακοίνωσε τη νέα φάση επέκτασης των εγκαταστάσεων της στον Ασπρόπυργο. Η νέα φάση επέκτασης, που είναι η τέταρτη μετά τον αρχικό μετασχηματισμό του εργοστασίου το 2017, αφορά στην κατασκευή νέου κτηρίου γραμμής παραγωγής, νέας σύγχρονης αποθήκης και την εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού. Η νέα αυτή επένδυση θα ανέλθει συνολικά σε 200 εκατ. ευρώ.

«Σε συνέχεια της επένδυσης για την μεταστροφή της λειτουργίας του εργοστασίου μας στον Ασπρόπυργο σε αποκλειστική παραγωγή της νέας γενιάς καπνικών προϊόντων, δυνητικά μειωμένου κινδύνου, των θερμαινόμενων ράβδων καπνού Terea για το IQOS, στοχεύουμε στην περαιτέρω αύξηση της δυναμικότητας του εργοστασίου μας, την απόκτηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και την συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων μας» σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες

Να σημειωθεί εδώ πως το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι ένα από τα τρία κέντρα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού της PMI στην Ευρώπη και, χάρη στη λειτουργία του, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το εξαγωγικό έργο της χώρας καθώς οι ξένες αγορές απορροφούν τη συντριπτική πλειονότητα της παραγωγής.

Η Παπαστράτος έχει εξελιχθεί σε μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, καθώς πάνω από το 50% των παραγόμενων προϊόντων σήμερα εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες. Η μεγαλύτερη αγορά στην οποία εξάγονται τα προϊόντα της εταιρείας είναι η Ιαπωνία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Πολωνία.

Ο εξοπλισμός του εργοστασίου περιλαμβάνει πλέον 12 γραμμές παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού, 2 γραμμές παραγωγής φίλτρων, 3 γραμμές επεξεργασίας καπνού και 4 γραμμές ψηφιακής εκτύπωσης.