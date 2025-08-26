Πιέσεις-στις-Ευρωαγορές-εν-μέσω-πολιτικής-κρίσης-στη-Γαλλία

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν την Τρίτη (26/8), επηρεασμένες κυρίως από τις γαλλικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πιθανότητα να χάσει η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε ζημιές 0,83%.

Στα αξιόλγα της ημέρας, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 κατρακύλησε ζημιές 2% στις αρχικές συναλλαγές, πριν περιορίσει τις απώλειες στο 1,7% στις 7.731,94 μονάδες, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την αιφνιδιαστική ψήφο εμπιστοσύνης που κάλεσε ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού τη Δευτέρα για τις 8 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο τα σχέδιά του για τον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού υποστηρίζει ότι απαιτούνται περικοπές ύψους περίπου 44 δισ. ευρώ προκειμένου να μειωθεί το γαλλικό έλλειμμα, το οποίο έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024. Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν το πάγωμα των δαπανών για κοινωνικές παροχές, συντάξεις και φορολογικά όρια.

Ο Έρικ Νέλσον, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος G10 στη Wells Fargo, χαρακτήρισε τις προοπτικές για τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία «όχι καλές» — αλλά τόνισε ότι το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού δεν είναι προδιαγεγραμμένο.

«Νομίζω ότι ένα μέρος του ζητήματος εδώ είναι πως οι ευρωπαϊκές μετοχές και το ευρώ υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλή ως επενδυτικές επιλογές με βάση τη δυναμική φέτος. Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι κάπως σαν ξετύλιγμα αυτής της θέσης.»

«Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Μπαϊρού είναι τελειωμένος. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα. Έχει αρκετά να προσφέρει στην αντιπολίτευση», συνέχισε ο Νέλσον, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος υπουργός ίσως υποχωρήσει από την αμφιλεγόμενη πρότασή του για κατάργηση δύο δημόσιων αργιών.

«Βαδίζουν σε πολύ λεπτή γραμμή, και … δεδομένης της θέσης που έχουν οι αγορές στα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.»

Οι ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές επίσης κατέγραψαν πτώση, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούσαν τη νέα προσπάθεια παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Αναλυτικότερα, ο γερμανικός DAX έκλεισε με ήπιες απώλειες 0,15% στις 24.224,86 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,60% στις 9.265,80 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,66% στις 15.149,50 μονάδες, ο ιταλικός MIB έκλεισε με ζημιές 0,96% στις 42.814,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινήθηκε πτωτικά με απώλειες 0,20% στις 7.901,09 μονάδες.