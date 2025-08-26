Πλεύρης:-Οι-ΜΚΟ-δεν-μπορούν-να-χαράζουν-πολιτική,-θα-ελεγχθούν-εάν-θέλουν-να-κάνουν-την-Ελλάδα-χώρα-ανοιχτών-συνόρων

Για δύο κατηγορίες ελέγχου στις ΜΚΟ μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλέυρης τονίζοντας ότι τη μεταναστευτική πολιτική στη χώρα τη χαράσει η κυβέρνηση και όχι αυτές οι οργανώσεις.

«Το υπουργείο κατά βάση συνεργάζεται με ΜΚΟ και με τεράστιες ΜΚΟ. Εγώ θέλω να κάνω δύο κατηγορίες ελέγχου στις ΜΚΟ. Ο πρώτος είναι πρώτα απ όλα ο διαχειριστικός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χρήματα που δίνει το υπουργείο πέρα από τους τακτικούς ελέγχους που κάνουμε για να δίνουμε θα κάνουμε πιο στοχευμένους. Το βασικό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι ΜΚΟ δεν μπορούν να χαράζουν πολιτική. Τη μεταναστευτική πολιτική στη χώρα τη χαράζει η κυβέρνηση και η κυβέρνηση αποφασίζει ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε και να μειώσει τις ροές και να αυξήσει τις επιστροφές», είπε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στο Open.

«Οι ΜΚΟ που έχουν κάθε δικαίωμα να λειτουργούν βάση του σκοπού τους, μπορούν να συμμετέχουν και σε προγράμματα του υπουργείου. Αν οι ίδιες θέλουν να χαράξουνε μια πολιτική που σου λέει ότι θέλω να κάνω την Ελλάδα χώρα ανοιχτών συνόρων και να μιλάω με τα κυκλώματα τα οποία φέρνουνε μετανάστες στο όνομα ότι όλα είναι ανοιχτά, αυτές οι ΜΚΟ θα ελεγχθούν», τόνισε.

Αναφερόμενος στους λόγους της αύξησης των ελέγχων είπε: «βλέπω κονδύλια τα οποία διακινούνται, αυτά τα κονδύλια θέλω να δω τη σκοπιμότητά τους δεν μου αρκεί να έρχεται και να λέει κάποιος τι έκανε».

«Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω», είπε στη συνέχεια και εξήγησε ότι «υπάρχουν ΜΚΟ που είναι βασικός μας συνεργάτης. Υπάρχουν άλλες που τις βλέπουμε οι οποίες θέλουμε να μας αιτιολογήσουν με πιο ξεκάθαρο τρόπο τα χρήματα τα οποία παίρνουνε και είναι χρήματα του Έλληνα και του Ευρωπαίου φορολογούμενου πώς αξιοποιούνται»

«Εμένα τι μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω ξαφνικά ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος, ανακοίνωση από μια σειρά ΜΚΟ γιατί θα ελεγχθούν», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

Το νέο νομοσχέδιο

Υπενθύμισε ότι αύριο έρχεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση στις επιτροπές και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. «Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ποινικοποιείται η παρά η παράνομη παραμονή στη χώρα. Δηλαδή όταν σε κάποιον απορρίπτεται το άσυλο, δεν έχουμε απλώς τη διοικητική απέλαση. Θα χουμε ποινικό αδίκημα με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, όπου αυτός που θα έχει παρανομήσει θα έχει την επιλογή ή να εκτίσει ποινή φυλάκισης ή να επιστρέψει και ο οικειοθελώς».

«Στόχος μας είναι να έχουμε άσυλο μόνο για όσους δικαιούνται και επιστροφές για όλους τους υπόλοιπους, ώστε η χώρα να ελέγχει πλήρως τις ροές», είπε με έμφαση στη νομοθετική πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Πυρά σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

«H διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα του ποινικού εγκλήματος συνδέεται με δύο βασικές «τομές». Πρώτον νόμος Παρασκευόπουλου όπου για πρώτη φορά βγήκε το πολύ σκληρό έγκλημα με πολύ προνομιακές ποινές με ένα πέμπτο ποινής Δηλαδή κάποιος που είχε καταδικαστεί 15 και 20 χρόνια έβγαινε στο 1-5 της ποινής αντί για τα 3-5 που ίσχυε μέχρι τότε εκεί πέρα. Και δεύτερο κομμάτι ήταν ο ποινικός κώδικας του που έγινε μια βδομάδα πριν γίνουν εκλογές όπου μειώθηκαν συνολικά οι ποινές. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι ο βιασμός πήγε από τα 20 χρόνια και ισόβια που ήτανε βασικές ποινές στο ανώτατο τα 10 και 15 χρόνια και το σύνολο των εγκλημάτων η ανθρωποκτονία έπαψε να ναι μοναδική ποινή ισόβια», σημείωσε ο υπουργός.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και αν αυτή ανησυχεί την κυβέρνηση είπε ότι «δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία. Θα αφορά τις συνθήκες που υπάρχουν σε ένα κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ προφανώς γιατί είναι όμοροι χώροι το οποίο παρακολουθούμε. Αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι αυτά τα κόμματα βρίσκονται σε διαδικασία ζυμώσεων για αρκετό χρονικό διάστημα».