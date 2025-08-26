Πτώση-στις-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-απειλών-Τραμπ-για-νέους-δασμούς

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν πτώση την Τρίτη (26/8), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την κλιμακούμενη ρητορική του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ, Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ προειδοποίησε για «δασμούς 200% ή κάτι τέτοιο» στην Κίνα, εάν δεν εξάγει μαγνήτες σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ, ενώ απείλησε, επίσης, με επιβολή τελών σε χώρες που δεν καταργούν τους ψηφιακούς φόρους και τους σχετικούς κανονισμούς.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν, επίσης, τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ σχετικά με την εκπόνηση της εμπορικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και η οποία προέβλεπε δασμούς 15% στις εξαγωγές της ασιατικής χώρας προς τις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,95% στις 3.179,36 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,46% και έκλεισε στις 801,66 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,10% στις 42.338,00 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix διολίσθησε 1,08% στις 3.071,99 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,41% στις 8.935,60 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,37% στις 25.559,00 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,37% στις 4.452,59 μονάδες.

Στην Ινδία, ο δείκτης αναφοράς Nifty 50 σημείωσε πτώση 0,73% στις 24.786,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε πτώση 0,70% και διαμορφώθηκε στις 81.062,67 μονάδες.

Τα αμερικανικά futures παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες ώρες της ασιατικής συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα κέρδη της Nvidia και την ανακοίνωση του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, και οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση.