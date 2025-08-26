Πτώση-στις-ευρωαγορές-υπό-το-βάρος-της-πολιτικής-αβεβαιότητας-στη-Γαλλία-και-των-πιέσεων-Τραμπ-στη-fed

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης (26/8), με τις γαλλικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν το ενδεχόμενο ψήφου μη εμπιστοσύνης κατά της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,87% και διαμορφώνεται στις 553,96 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,46% στις 24.149,06 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,80% στις 9.247,81 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 2,16% στις 7.675,26 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 1,17% και διαμορφώνεται στις 42.785,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,77% στις 15.132,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,67% και διαμορφώνεται στις 7.863,45 μονάδες.

Στη Γαλλία, η έντονη πτώση του CAC 40 αποδίδεται στο γεγονός ότι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν πως δεν θα στηρίξουν τη ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, αναφορικά με το σχέδιό του για τον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού υποστηρίζει ότι απαιτούνται περικοπές ύψους περίπου 44 δισ. ευρώ προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, το οποίο ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024. Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν «πάγωμα» των δαπανών για κοινωνικές παροχές και συντάξεις, καθώς και διατήρηση των φορολογικών κλιμάκων στα επίπεδα του 2025.

Ο Έρικ Νέλσον, επικεφαλής της στρατηγικής G10 FX στη Wells Fargo, χαρακτήρισε τις προοπτικές για τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία «όχι και τόσο καλές», αλλά είπε ότι το αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Μπαϊρού δεν είναι προδιαγεγραμμένο.

«Νομίζω ότι μέρος του προβλήματος εδώ είναι ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές, το ίδιο το ευρώ, ήταν ένα πολύ δημοφιλές περιουσιακό στοιχείο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες δύο ημέρες είναι μια μικρή χαλάρωση».

«Δεν ξέρω αν ο Μπαϊρού είναι σίγουρα εκτός. Υπάρχει ακόμα κάποια αβεβαιότητα. Έχει πολλά να προσφέρει στην αντιπολίτευση», συνέχισε ο Nelson, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος υπουργός θα μπορούσε να αποσυρθεί από μια αμφιλεγόμενη πρόταση για τη μείωση δύο δημόσιων αργιών.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνταν ήδη πτωτικά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τη νέα προσπάθεια παρέμβασης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η ανακοίνωση του Τραμπ μέσω κοινωνικών δικτύων ότι απέλυσε την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, προκάλεσε πτώση στις ασιατικές αγορές και στα αμερικανικά futures. Η Κουκ, ωστόσο, απάντησε τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να την αποπέμψει και ξεκαθάρισε ότι «δεν θα παραιτηθεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικής διαμάχης.

Η ένταση αυτή έρχεται μετά από μήνες πιέσεων του Τραμπ προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων, συνοδευόμενων από συνεχείς επικρίσεις και απειλές για την απομάκρυνση του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ. Οι αγορές είχαν ανακάμψει προς τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μετά την ομιλία Πάουελ που οδήγησε τους επενδυτές να προεξοφλήσουν πιθανή μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Στο εταιρικό μέτωπο, οι μετοχές της γερμανικής Puma υποχώρησαν 2% στο άνοιγμα, μετά την ισχυρή άνοδο 16% της Δευτέρας. Η άνοδος συνδέθηκε με πληροφορίες του - ότι ο βασικός μέτοχος, η οικογένεια Pinault, εξετάζει μέσω συμβούλων την πιθανή πώληση της εταιρείας.