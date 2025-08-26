Πότε θα παρουσιάσει η Apple το iPhone 17

Η Apple ξεκινά προετοιμασίες για το καθιερωμένο event του Σεπτεμβρίου όπου συνήθως παρουσιάζει τις νέες της κυκλοφορίες, μεταξύ των οποίων αναμένεται φέτος και το iPhone 17.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη σε αναλυτές και δημοσιογράφους, η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου και το σλόγκαν είναι «δέος».

Την παράσταση αναμένεται να κλέψει η νέα σειρά smartphone της εταιρείας, που θα περιλαμβάνει ένα αναβαθμισμένο βασικό μοντέλο, δύο εκδόσεις Pro και μία εντελώς καινούργια έκδοση που θα διαθέτει τον λεπτότερο σχεδιασμό από οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση iPhone. Επιπλέον, η Apple θα παρουσιάσει ενημερωμένες εκδόσεις του Apple Watch.