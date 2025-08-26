Συνάντηση-ΤτΕ:-Στο-επίκεντρο-το-«κόκκινο»-ιδιωτικό-χρέος-και-οι-τιτλοποιήσεις-του-Ηρακλή

Η διαχείριση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους και η πορεία των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η διαχείριση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους και η πορεία των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» ήταν τα βασικά θέματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδας υπό τον διοικητή Γιάννη Στουρνάρα με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Σύμφωνα με πηγές της ΤτΕ, στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών κατά τη σημερινή συνάντηση έγινε απολογισμός της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση του κόκκινων δανείων ως ποσοστού του ΑΕΠ και των δράσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί με στόχο την καλύτερη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανισμών ρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βασικό θέμα είναι οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στις τιτλοποιήσεις του Ηρακλή, καθώς πολλές βρίσκονται εκτός των στόχων ανακτήσεων ακινήτων. Ακόμη εξετάστηκαν και ζητήματα αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους (servicers).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ακόμη η υποδιοικήτρια της ΤτΕ Χ. Παπακωνσταντίνου και ο γενικός διευθυντής της κεντρικής τράπεζας Γ. Τσικριπής, καθώς και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δ. Τσάκωνας, οι CEOs των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών και της Credia Bank και οι CEOs των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης που είχε πραγματοποιηθεί πριν από λίγους μήνες και θα ακολουθήσουν και άλλες σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο -όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές – να συντονίζονται όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές για την ταχύτερη μείωση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των ρυθμίσεων.