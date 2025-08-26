Τα-όπλα-«τρώνε»-το-κράτος-πρόνοιας-στη-Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν θα μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρα: «Το κράτος πρόνοιας, όπως το έχουμε σήμερα, δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμο». Το κόστος των συντάξεων και της περίθαλψης στη Γερμανία εκτοξεύεται και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ο Φρίντριχ Μερτς δεν λέει βέβαια πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο αγκάθι, καθώς μπορεί να οδηγήσει και σε διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες, που αντιδρούν.

«Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της για να σταματήσει την παρακμή της Γερμανίας και να βελτιώσει το κλίμα. Σχεδόν τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί. Για τον καγκελάριο, η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει», γράφει η οικονομική Handelsblatt.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος υπό τον Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 112 ημέρες, αλλά φαίνεται ήδη εξαντλημένος. «Διαφορές στο φορολογικό, για την ηλικία συνταξιοδότησης, τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας, διαφωνίες για την εξωτερική πολιτική για το Ισραήλ».

«Ο κυβερνητικός συνασπισμός παράγει συγκρούσεις σε εβδομαδιαία βάση», χλευάζει η Bild. «Δεν είναι ακόμη… νεκρός, αλλά παραπαίει», γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Ποιες μεταρρυθμίσεις

Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες συμφωνούν πως πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι διαφωνίες είναι όμως μεγάλες σχετικά με τον ουσιαστικό σχεδιασμό της φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής.

Ο καγκελάριος Μερτς θέλει να ηγηθεί μιας σκληρής γραμμής. «Θα είναι επίπονη δουλειά για εμάς το φθινόπωρο», λέει. Η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί σε ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπέιλ, κάνει επίσης λόγο για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις: «Πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό τώρα», είπε, ζητώντας όμως μια κοινωνικά ισορροπημένη προσέγγιση. «Το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό που δεν θα λειτουργήσει είναι να πούμε ότι θα εξοικονομήσουμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο κράτος πρόνοιας», δήλωσε ο επικεφαλής του SPD.

Οι Χριστιανοδημοκράτες θέλουν όμως να καλύψουν τα κενά του προϋπολογισμού όχι με αυξήσεις φόρων, αλλά μέσω ενός αναπροσανατολισμού της κοινωνικής πολιτικής.

Περικοπές

Ήδη, έχουν συγκροτηθεί επιτροπές για να καταλήξουν σε προτάσεις μεταρρυθμίσεων στα κοινωνικά και ασφαλιστικά επιδόματα.

Η καθηγήτρια Βερόνικα Γκριμ, που διδάσκει οικονομικά στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Νυρεμβέργης και είναι μεταξύ των πέντε μελών του Γερμανικού Συμβουλίου των «Σοφών», τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης. «Να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής και να καταργηθεί η συνταξιοδότηση στα 63 έτη», υποστηρίζει.

Ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ Μπερντ Ραφελχάσεν προτείνει προσωπική συμμετοχή στο κόστος για δημόσια περίθαλψη, 500 έως 800 ευρώ ετησίως.

Δυσκολίες

Για τον καγκελάριο Μερτς τα δύσκολα τώρα έρχονται. Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και τρία χρόνια και «αγκομαχά» για να ανακάμψει.

«Οι οικονομικές δυσκολίες της Γερμανίας είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστούν από ό,τι αναμενόταν», τονίζει. Άλλωστε, η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε διαρθρωτική κρίση και το έργο του αποδεικνύεται πιο δύσκολο από το αναμενόμενο.

Η εκτίμηση μάλιστα των πολιτών είναι κακή για τον Μερτς. Στις δημοσκοπήσεις, μόνο το 30% δηλώνει επί του παρόντος ότι εκτιμά το έργο του καγκελάριου. «Δεν βιώνουμε απλώς μια περίοδο οικονομικής αδυναμίας, αλλά μια διαρθρωτική κρίση στην οικονομία μας», είπε ο Μερτς σε ομιλία του στο Όσναμπρουκ, στη βόρεια Γερμανία.

Η «ατμομηχανή» και μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη της Ευρώπης παλεύει με το επίμονα υψηλό κόστος ενέργειας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους δασμούς του Τραμπ.

Η πτώση κατά 36% των κερδών μετά φόρων της Volkswagen, στο δεύτερο τρίμηνο, ήταν απλώς ένα μήνυμα κινδύνου ανάμεσα σε πολλά…