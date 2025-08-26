Χρηματιστηριακή καταιγίδα: Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βύθισε τις αγορές και ανέτρεψε το θετικό κλίμα

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον έντονες πτωτικές της περιόδου, με τους δείκτες να κινούνται αποφασιστικά προς τα κάτω και τον τζίρο να παραμένει υψηλός, αποτυπώνοντας τις μαζικές ρευστοποιήσεις. Η αγορά, που τις τελευταίες εβδομάδες είχε καταφέρει να δείξει αντοχή και δυναμική, υποχώρησε υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας και της αναταραχής που προκαλεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Καθίζηση του Γενικού Δείκτη

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 2063,63 μονάδες (-2,48%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2079,35 (-1,74%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2076,57 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,87%. Οι συναλλαγές κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, με τον ημερήσιο τζίρο να αγγίζει τα 412 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των επενδυτών να περιορίσουν την έκθεσή τους. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 69,2 δισ. ευρώ, μειωμένη αισθητά μέσα σε λίγες ώρες.

Κλάδοι και μετοχές υπό πίεση

Παρακάτω συνοψίζονται οι κλάδοι που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής πτώσης:

Κλάδος Ενδεικτικές Μετοχές Μεταβολή Τραπεζικός Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς -3% έως -5% Βιομηχανία / Κατασκευές Mytilineos, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2% έως -3% Καταναλωτικά Προϊόντα Jumbo, Coca Cola HBC -1% έως -2% Ενέργεια ΔΕΗ, Motor Oil, Helleniq Energy -1% έως -1,5% Τηλεπικοινωνίες ΟΤΕ -0,8% Αμυντικές επιλογές ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ Οριακές απώλειες κάτω από -0,5%

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε το μεγάλο «βαρίδι» για την αγορά, παρασύροντας και τους υπόλοιπους δείκτες. Οι επενδυτές ρευστοποίησαν επιθετικά θέσεις, αντανακλώντας τον φόβο για διάχυση της κρίσης από τη Γαλλία προς το σύνολο της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

Ο διεθνής παράγοντας – Η γαλλική θύελλα

Η αρνητική εικόνα δεν προήλθε από εσωτερικά δεδομένα αλλά από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Η κυβερνητική αβεβαιότητα στο Παρίσι, με φόντο μια οξεία αντιπαράθεση για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκάλεσε έντονες πιέσεις στον γαλλικό χρηματιστηριακό δείκτη και στις μεγάλες τράπεζες της χώρας. Οι απώλειες που καταγράφηκαν στις Crédit Agricole, BNP Paribas και Société Générale λειτούργησαν σαν ντόμινο σε όλη την Ευρώπη, πλήττοντας ιδιαίτερα τους τραπεζικούς τίτλους.

Η διεθνής ανησυχία μεταφέρθηκε ταχύτατα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η ελληνική αγορά παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ. Η αύξηση του κόστους δανεισμού για τη Γαλλία προκάλεσε αλυσιδωτές πιέσεις και στα ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης, επηρεάζοντας το επενδυτικό κλίμα και στην Ελλάδα.

Επενδυτική ψυχολογία σε καθεστώς φόβου

Η απότομη στροφή στο κλίμα δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η ψυχολογία των επενδυτών. Παρά τις πρόσφατες θετικές ενδείξεις για την ελληνική οικονομία, οι ξένες εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν σε λίγες ώρες την πορεία του χρηματιστηρίου. Η αυξημένη μεταβλητότητα ενισχύει τον φόβο για περαιτέρω διορθωτικές κινήσεις, με αρκετούς αναλυτές να τονίζουν ότι τα επόμενα 24ωρα θα είναι κρίσιμα για τη διατήρηση των τεχνικών στηρίξεων.

Τεχνική εικόνα και προοπτικές

Από τεχνικής άποψης, ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε το όριο των 2.100 μονάδων, το οποίο λειτουργεί ως σημαντικό σημείο στήριξης. Αν χαθεί αυτό το επίπεδο, δεν αποκλείεται να δούμε νέα πτωτική κίνηση προς τις 2.050 μονάδες. Αντίθετα, μια γρήγορη αντίδραση με αυξημένους όγκους θα μπορούσε να δώσει ελπίδες για ανάκτηση των 2.150 μονάδων και για περιορισμό των απωλειών.

Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποτελούν βαρόμετρο για την αγορά, ενώ οι κινήσεις των ξένων επενδυτών στα ομόλογα θα καθορίσουν το ευρύτερο κλίμα. Στο προσκήνιο παραμένει και η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, με τους επενδυτές να σταθμίζουν αν τα διεθνή γεγονότα θα οδηγήσουν σε αλλαγή στρατηγικής.

Συμπέρασμα

Η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε με εμφατικό τρόπο την αλληλεξάρτηση των αγορών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν μπόρεσε να απομονωθεί από την πολιτική κρίση στη Γαλλία και υπέστη σημαντικές απώλειες. Η διεθνής αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την ευαισθησία της ελληνικής αγοράς σε εξωτερικά σοκ, δημιούργησαν συνθήκες πίεσης που οδήγησαν σε βίαιη πτώση των βασικών δεικτών. Το ερώτημα πλέον είναι αν η αναταραχή θα αποδειχθεί πρόσκαιρη ή αν θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας φάσης αυξημένης μεταβλητότητας για το Χρηματιστήριο Αθηνών.