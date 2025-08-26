Χiaomi:-Αύξηση-75,4%-στα-προσαρμοσμένα-καθαρά-κέρδη-το-2ο-τρίμηνο

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση – Η στρατηγική premiumization επιταχύνεται, τροφοδοτώντας την ισχυρή ανάπτυξη σε smartphones, έξυπνα EVs και έξυπνες οικιακές συσκευές

Εντυπωσιακή άνοδο 30,5% σε ετήσια βάση σημείωσαν τα έσοδα της Xiaomi το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 και έφτασαν τα 116,0 δισεκατομμύρια RMB, ξεπερνώντας για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο τα 100 δισεκατομμύρια RMB.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 75,4% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 10,8 δισ. RMB, ξεπερνώντας τα 10 δισ. RMB για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα συνολικά αποτελέσματα καταδεικνύουν εξαιρετικά ανθεκτική κερδοφορία και συνεχή υψηλή ανάπτυξη από μια ισχυρή βάση.

Με γνώμονα τη στρατηγική του έξυπνου οικοσυστήματος “Human x Car x Home”, οι τρεις βασικές επιχειρηματικές δράσεις της Xiaomi – smartphones, smart EVs και έξυπνες μεγάλες οικιακές συσκευές – σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Τα έσοδα από τον τομέα των smartphone έφτασαν τα 45,5 δισεκατομμύρια RMB, με τις αποστολές να αυξάνονται για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο και να διατηρούνται στην πρώτη τριάδα στην παγκόσμια κατάταξη επί 20 συνεχόμενα τρίμηνα! Ο τομέας των προϊόντων IoT και lifestyle σημείωσε νέο ρεκόρ εσόδων ύψους 38,7 δισεκατομμυρίων RMB, αυξημένων κατά 44,7% σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των εσόδων από έξυπνες οικιακές συσκευές κατά 66,2%. Τα έσοδα από τον τομέα των έξυπνων EV, AI και άλλων νέων πρωτοβουλιών έφτασαν τα 21,3 δισεκατομμύρια RMB, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 234% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τα έσοδα μόνο από τα EV να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 20 δισεκατομμύρια RMB – κάτι που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επιχείρηση.

Η στρατηγική premiumization της Xiaomi σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων επιταχύνεται. Το μερίδιο αγοράς του Ομίλου στα smartphone υψηλότερων τιμών συνέχισε να διευρύνεται το δεύτερο τρίμηνο. Τον Ιούνιο, η Xiaomi λάνσαρε το πρώτο της SUV, τη σειρά Xiaomi YU7. Τοποθετημένο ως ένα “πολυτελές SUV υψηλών επιδόσεων”, το Xiaomi YU7 Series έτυχε τεράστιας ανταπόκρισης στην αγορά, εξασφαλίζοντας πάνω από 240.000 κατοχυρωμένες παραγγελίες μέσα σε 18 ώρες από το λανσάρισμά του.

Τα smartphones της Xiaomi διατηρούν την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη για 20 συνεχόμενα τρίμηνα, με συνεχείς καινοτομίες στη στρατηγική premiumization

Παρά τη συνολική πίεση στην παγκόσμια αγορά smartphones κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, τα smartphones της Xiaomi επέδειξαν ανθεκτικότητα, τόσο στην ηπειρωτική Κίνα όσο και στο εξωτερικό. Τα έσοδα του τομέα έφτασαν τα 45,5 δισεκατομμύρια RMB. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone ανήλθαν σε 42,4 εκατομμύρια μονάδες, σηματοδοτώντας το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Canalys (τώρα μέρος της Omdia), το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της Xiaomi με βάση τις αποστολές ήταν 14,7% το β’ τρίμηνο του 2025, εξασφαλίζοντάς της μια θέση στην πρώτη τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης για το 20ο συνεχόμενο τρίμηνο. Μετά την επιστροφή της Xiaomi στην πρώτη θέση των αποστολών smartphone στην ηπειρωτική Κίνα κατά το πρώτο τρίμηνο, οι ενεργοποιήσεις νέων συσκευών συνέχισαν να ηγούνται και το δεύτερο τρίμηνο.

Η στρατηγική premiumisation του Ομίλου συνέχισε να αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με στοιχεία τρίτων, οι πωλήσεις premium smartphones (με τιμή τουλάχιστον 3.000 RMB) στην ηπειρωτική Κίνα αντιπροσώπευσαν το 27,6% των συνολικών πωλήσεων smartphone του Ομίλου, σημειώνοντας αύξηση 5,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Ο Όμιλος διεύρυνε το προβάδισμά του στην κατηγορία τιμών RMB4.000-5.000, με το μερίδιο αγοράς του να αυξάνεται κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας το 24,7% και εδραιώνοντας τη θέση του Νο. 1 στην εγχώρια αγορά. Στην κατηγορία τιμής RMB5.000-6.000, το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 15,4%, αυξημένο κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Οι παραδόσεις EV της Xiaomi συνεχίζουν να αυξάνονται, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε φάση κλιμακούμενης ανάπτυξης

Το τμήμα έξυπνων EV, AI και άλλων νέων πρωτοβουλιών της Xiaomi αυξήθηκε σημαντικά. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από τον τομέα έφτασαν τα 21,3 δισ. RMB, με τα έσοδα μόνο από τα EV να ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 20 δισ. RMB, σηματοδοτώντας την είσοδο του Ομίλου σε μια ταχεία πορεία κλιμακούμενης ανάπτυξης. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι παραδόσεις EV της Xiaomi συνέχισαν να αυξάνονται, με 81.302 οχήματα να έχουν παραδοθεί κατά την περίοδο αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και πριν από την έναρξη των παραδόσεων του Xiaomi YU7, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο Όμιλος παρέδωσε πάνω από 157.000 οχήματα. Από τον περασμένο Ιούλιο, οι συνολικές παραδόσεις από την έναρξη της κυκλοφορίας του Xiaomi EV έχουν ξεπεράσει τις 300.000 μονάδες. Η λειτουργική ζημία από τον τομέα EV μειώθηκε στα 300 εκατομμύρια RMB κατά το δεύτερο τρίμηνο, με το breakeven να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών του. Στις 30 Ιουνίου 2025, η Xiaomi είχε ανοίξει 335 κέντρα πωλήσεων έξυπνων EV σε 92 πόλεις, στην ηπειρωτική Κίνα.

Ο τομέας IoT διατηρεί υψηλή ανάπτυξη, καθώς οι έξυπνες μεγάλες οικιακές συσκευές αψηφούν τις τάσεις της αγοράς με αυξήσεις τιμών και όγκου

Ο τομέας IoT και προϊόντων lifestyle του Ομίλου σημείωσε έσοδα ύψους 38,7 δισεκατομμυρίων RMB το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 44,7% σε ετήσια βάση, με το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξάνεται κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 22,5%. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό των τιμών στην ευρύτερη αγορά οικιακών συσκευών, η επιχείρηση έξυπνων μεγάλων οικιακών συσκευών της Xiaomi πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 66,2% σε ετήσια βάση. Οι αποστολές αντιστάθηκαν επίσης στις πιέσεις της αγοράς, με τις αποστολές κλιματιστικών να ξεπερνούν τα 5,4 εκατομμύρια μονάδες, αυξημένες κατά 60% σε ετήσια βάση. Οι αποστολές ψυγείων αυξήθηκαν κατά 25% με περισσότερες από 790.000 μονάδες και οι αποστολές πλυντηρίων ρούχων αυξήθηκαν κατά 45% με περισσότερες από 600.000 μονάδες.

Ο τομέας tablet της Xiaomi συνέχισε την ισχυρή δυναμική του κατά τη διάρκεια της περιόδου. Σύμφωνα με την Canalys, οι παγκόσμιες αποστολές tablet της Xiaomi αυξήθηκαν κατά 42,3% σε ετήσια βάση, καθιστώντας την τον ταχύτερο μεταξύ των πέντε κορυφαίων προμηθευτών παγκοσμίως. Οι αποστολές ακουστικών TWS κατέλαβαν την 2η θέση παγκοσμίως και την 1η θέση στην ηπειρωτική Κίνα. Τον Ιούνιο, ο Όμιλος λάνσαρε τα πρώτα γυαλιά Xiaomi AI Glasses, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες. Η electrochromic έκδοση έχει εξαντληθεί και ο Όμιλος επιταχύνει την παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση.

Στις 30 Ιουνίου 2025, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών IoT στην πλατφόρμα AIoT του Ομίλου (εξαιρουμένων των smartphones, των tablets και των φορητών υπολογιστών) αυξήθηκε σε 989,1 εκατομμύρια, μεγαλύτερος κατά 20,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των χρηστών με πέντε ή περισσότερες συνδεδεμένες συσκευές έκαστος, έφτασε τα 20,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 26,8% σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο του 2025, οι MAU (Monthly Active Users – μηνιαίοι ενεργοί χρήστες) της εφαρμογής Mi Home App αυξήθηκαν κατά 16,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 113,1 εκατομμύρια, ενώ οι MAU του AI Assistant αυξήθηκαν κατά 16,4%, φτάνοντας τα 153,2 εκατομμύρια.

Οι υπηρεσίες διαδικτύου διατηρούν υψηλό μικτό περιθώριο κέρδους, καθώς η βάση χρηστών συνεχίζει να επεκτείνεται

Η επιχείρηση υπηρεσιών διαδικτύου διατήρησε τη σταθερή της απόδοση, με τα έσοδα να φτάνουν τα 9,1 δισεκατομμύρια RMB το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένα κατά 10,1% σε ετήσια βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (75,4%). Καθώς η βάση χρηστών για τις υπηρεσίες διαδικτύου συνέχισε να διευρύνεται, τόσο στην παγκόσμια αγορά όσο και στην ηπειρωτική Κίνα, οι MAU έφτασαν σε νέα ρεκόρ υψηλών επιπέδων. Τον Ιούνιο του 2025, οι παγκόσμιοι MAU έφτασαν τα 731,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με πέρυσι. Οι MAU στην ηπειρωτική Κίνα έφτασαν τα 184,8 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 12,4% σε σχέση με πέρυσι.

Οι θεμελιώδεις επενδύσεις της Xiaomi σε βασική τεχνολογία αυξάνονται, με τις τριμηνιαίες δαπάνες R&D να φτάνουν το ρεκόρ των 7,8 δισεκατομμυρίων RMB

Η Xiaomi συνέχισε να διευρύνει τις επενδύσεις της σε θεμελιώδεις βασικές τεχνολογίες, κατακτώντας σημαντικές ανακαλύψεις σε όλες τις καινοτόμες επιχειρήσεις της στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα τσιπ και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δαπάνες R&D του Ομίλου έφτασαν το ρεκόρ των 7,8 δισεκατομμυρίων RMB το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένες κατά 41,2% σε ετήσια βάση. Στις 30 Ιουνίου 2025, το προσωπικό R&D της Xiaomi έφτασε στο νέο υψηλό επίπεδο των 22.641 ατόμων.

Στον τομέα των τσιπ, ο Όμιλος παρουσίασε το ιδιοκατασκευασμένο τσιπ ναυαρχίδας 3nm, το Xiaomi XRING O1. Αυτό καθιστά τη Xiaomi την τέταρτη εταιρεία παγκοσμίως και την πρώτη στην ηπειρωτική Κίνα, με δυνατότητα να σχεδιάζει και να αναπτύσσει ανεξάρτητα ένα chip ναυαρχίδας 3nm. Το premium smartphone-ναυαρχίδα Xiaomi 15S Pro, μαζί με τα ultra-premium OLED tablets Xiaomi Pad 7 Ultra και Xiaomi Pad 7S Pro, όλα τροφοδοτούμενα από το Xiaomi XRING O1, κυκλοφόρησαν διαδοχικά το δεύτερο τρίμηνο, γνωρίζοντας ισχυρή υποδοχή από τους καταναλωτές.

Η Xiaomi πέτυχε επίσης πολλαπλές καινοτομίες σε large language models AI. Τον Μάιο, η Xiaomi κυκλοφόρησε επίσημα και έθεσε σε ανοικτή διάθεση το multimodal large language model, Xiaomi MiMo-VL-7B. Τον Ιούλιο, 12 συνολικά paper της σχετικά με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έγιναν δεκτά για δημοσίευση από κορυφαία παγκόσμια συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων των ICCV 2025 και ACL 2025, αντιπροσωπεύοντας την πλέον πρόσφατη, καινοτόμο έρευνά της στον τομέα. Τον Αύγουστο, η Xiaomi έδωσε στη δημοσιότητα το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο συλλογιστικής ήχου (audio reasoning large language model) που ανέπτυξε η ίδια, το MiDashengLM-7B, το οποίο πέτυχε κορυφαίες επιδόσεις σε 22 συγκριτικά κριτήρια κατανόησης και συλλογιστικής ήχου.