aktor:-Προχωρά-η-απόσχιση-των-κλάδων-Κατασκευής-και-Παραχώρησης

Προχωρά ο μετασχηματισμός του ομίλου Aktor, καθώς μετά την εξαγορά από την Ελλάκτωρ του κλάδου κατασκευών αλλά και του τομέα Παραχωρήσεων (τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων) η νέα αρχιτεκτονική περιλαμβάνει την ίδρυση αυτόνομων θυγατρικών, οι οποίες θα ελέγχονται από τη μητρική εισηγμένη Aktor Συμμετοχών.

Ήδη ο όμιλος έχει ιδρύσει τις σχετικές θυγατρικές και προχωρά στην απόσχιση και μεταβίβαση του ενεργητικού των τομέων στις νέες οντότητες.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης των ανεξάρτητων ελεγκτών PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.Ε, στο πλαίσιο της επικείμενης διάσπασης και εισφοράς του κλάδου κατασκευής από τον όμιλο στην AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ M.A.E., υπολόγισε πως η εύλογη αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τομέα κατά την 31/12/2024, όπως έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, ανέρχεται σε 67.105.495,42 ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αποθεματικό από αναπροσαρμογή παγίων ποσού 237,672,42 ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί αυτούσιο ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της νέας εταιρείας. Συνεπώς, η αποτιμημένη καθαρή θέση του Κλάδου (ήτοι η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στη νέα θυγατρική εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 66.867.823,00 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και εισφοράς του ενεργητικού η Aktor Κατασκευές θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ίσου με το παραπάνω που προέρχεται από την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 66.867.823 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Διασπώμενη, έναντι της εισφοράς του κλάδου. Επί της ουσίας δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής καθώς η νέα θυγατρική ελέγχεται κατά 100% από τον όμιλο και αναλαμβάνει στο 100% το ενεργητικό του κλάδου. Το ανεκτέλεστο του oμίλου AKTOR, δηλαδή της νέας θυγατρικής ανέρχεται σήμερα σε 4,8 δισ. ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα.

Αντίστοιχη διαδικασία διάσπασης και εισφοράς προχωρά και για τον τομέα των Παραχωρήσεων – για το υφιστάμενο ασφαλώς χαρτοφυλάκιο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του ομίλου αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο του έτους και εφόσον εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση στη νέα εταιρεία AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ Μ.Α.Ε. μετά την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου (ήτοι η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 25.454.935 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η νέα εταιρεία θα προβεί σε ισόποση με το εισφερθέν ποσό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 25.454.935 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει η διοίκηση του ομίλου Aktor με την πλήρη ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις θα επιτευχθεί ο στόχος παραγωγής κερδών EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ ήδη από το 2025 (σ.σ. ο συγκεκριμένος στόχος είχε τοποθετηθεί για το 2030), και καθαρού εσόδου ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ της Άκτωρ Παραχωρήσεις σε συνδυασμό με το δικό του χαρτοφυλάκιο αλλά και το όφελος συνεργειών από το κατασκευαστικό σκέλος των εν εξελίξει συμβάσεων θα έχει ταμειακές ροές εσόδων αθροιστικού ύψους 1,2 δις.ευρώ σε βάθος 10-15 ετών.

Αναλυτικότερα, οι χρηματοροές από τα assets της Άκτωρ Παραχωρήσεις υπολογίζονται αθροιστικά στα 500 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας μάλιστα το κόστος αποπληρωμής δανείων και τόκων. Σημειώνεται δε πως εκτός της περιμέτρου της συναλλαγής βρίσκονται τα αναμενόμενα έσοδα (πέριξ των 100 εκατ.ευρώ) από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου που αφορούν την παλιά σύμβαση Παραχώρησης για την Αττική Οδό (σ.σ. αυτά θα εισπραχθούν από την Ελλάκτωρ).

Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων της Aktor εκτιμάται ότι θα αποδώσει 600 εκατ. ευρώ, ωστόσο έχει βραδύτερη απόδοση ροών καθώς μεγάλο μέρος των συμβάσεων βρίσκονται στην εκκίνηση τους (ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ, Ταυρωπού, ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών κ.τλ.). Επιπλέον ο όμιλος εκτιμά ότι θα υπάρξει έσοδο της τάξης των 120 εκατ.ευρώ από το κατασκευαστικό έργο των συμβάσεων που έχει αναλάβει.