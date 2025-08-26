Aktor: Προχωρά ο μετασχηματισμός, ποια είναι τα οφέλη – «Πυλώνες» οι Κατασκευές, Παραχωρήσεις

Προς ενημέρωση των μετόχων τα σχέδια διάσπασης – απόσχισης των ξεχωριστών οντοτήτων – θυγατρικών σε Κατασκευές και Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ. Οι αποτιμήσεις των φορέων. Σε εξέλιξη ο μετασχηματισμός του γκρουπ. Γιατί γίνονται οι εν λόγω κινήσεις, τι κερδίζει η εισηγμένη.

Στην πιο… ενδελεχή ενημέρωση των μετόχων για τον μετασχηματισμό του ομίλου, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ιδίως δε για τις δύο σημαντικές θυγατρικές, τους δύο πυλώνες των Κατασκευών και των Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, προχώρησε η Aktor Group, αναρτώντας σχετικά έγγραφα διασπάσεων – αποσχίσεων και αποτιμήσεων.

Όπως έχει αναφέρει το - από αρχές Ιουλίου ήδη ο μετασχηματισμός του ομίλου Aktor αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες μετεξέλιξης της εισηγμένης, με στόχο να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως έχει προαναγγείλει ο επικεφαλής της εισηγμένης, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Το νέο προφίλ του ομίλου, όπως έχουμε αναφέρει, φέρνει την ίδρυση αυτόνομων θυγατρικών – εταιρειών υπό την «κεντρική ομπρέλα», όπως π.χ. σε Κατασκευές (μετά το deal με Ελλάκτωρ για την πρώην κατασκευαστική Άκτωρ, κι ενώ στο γκρουπ περνάει και η Εντελέχεια, με εμπειρία και σε ενεργειακά, δίκτυα κ.α.) και Παραχωρήσεις (απόκτηση Άκτωρ Παραχωρήσεις που τελεί εν αναμονή της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κάτι που αναμένεται από Σεπτέμβριο μάλλον), όπως από καιρό έχουμε αναφέρει. Βέβαια, η νέα αρχιτεκτονική περιλαμβάνει και τους τομείς Ακινήτων, ΑΠΕ, Facility Management, για τους οποίους επίσης αναμένονται προσεχώς αντίστοιχες διεργασίες.

Εν προκειμένω για Κατασκευές και Παραχωρήσεις, που θα είναι δύο βασικότατοι πυλώνες της νέας Aktor, μετά την ίδρυση των 100% θυγατρικών, προχωρά και ολοκληρώνεται η διαδικασία απόσχισης και εισφοράς του ενεργητικού κάθε τομέα στους νέους βραχίονες. Πλέον, καλούνται οι μέτοχοι της εισηγμένης να λάβουν γνώση των εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών όποτε αυτές συγκληθούν. Το 2025, ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου θα ξεπερνά τους 7.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Εξάρχου, βάσει όσων ειπώθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης Γ.Σ., για το 2025 αναμένεται συνολικός τζίρος 1,5 δισ. ευρώ και EBITDA ύψους 200 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, με την κατασκευή να παραμένει βασικός κορμός. Το 2025 χαρακτηρίζεται από τον κ. Εξάρχου ως «δύσκολη χρονιά», καθώς τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται ο εταιρικός μετασχηματισμός. «Η νέα δομή θα είναι έτοιμη την 1η Οκτωβρίου», σημείωσε.

Γιατί γίνονται οι κινήσεις

Μέσω των κινήσεων επιδιώκεται ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου Aktor ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για απλοποίηση της δομής του, ώστε η εισφέρουσα να καταστεί κυρίως εταιρεία συμμετοχών, παρέχουσα επιπρόσθετα διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στις επιμέρους εταιρείες του Ομίλου (ενδεικτικά στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing, πληροφορικής, έρευνας, στρατηγικής και ανάπτυξης, και γενικότερα για την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που θα ενισχύει την τεχνογνωσία των θυγατρικών εταιρειών και θα εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους), ενώ κάθε αυτοτελής δραστηριότητα του Ομίλου θα ασκείται από την αντίστοιχη εταιρεία και τις θυγατρικές αυτής.

Ειδικότερα, με την Απόσχιση του κάθε Κλάδου θα επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση της δομής του Ομίλου με τη δημιουργία αυτοτελούς επιχειρησιακής μονάδας για τον Κλάδο, που θα επιχειρεί αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητάς του, γεγονός που θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικής αυτοτέλειας του Κλάδου, βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τεχνογνωσίας και κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα του Κλάδου, εξελίσσοντας την Επωφελούμενη Εταιρεία. Το νέο σχήμα, ενδεικτικά, θα ενισχύσει την ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών ταμειακών ροών και την επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ευελιξία, με σημαντικά οφέλη ως προς τη διοίκηση των υποθέσεων και τη διαχείριση της ρευστότητας, επιτρέποντας ταυτόχρονα την βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις υψηλών αποδόσεων.

Η σκοπούμενη Απόσχιση θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους της Εισφέρουσας Εταιρείας, ενδυναμώνοντας την παραγωγικότητα του Ομίλου και διευκολύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της. Η Επωφελούμενη Εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τη διάσπαση κατά τα ανωτέρω καθώς θα είναι σε θέση να βελτιώσει την δυνατότητα επιλογής κατανομής των κεφαλαίων της σε έργα με τις υψηλότερες κατά περίπτωση αποδόσεις, να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή της διαφοροποιώντας τις λειτουργίες της και μειώνοντας τους κινδύνους του επιχειρηματικού της μοντέλου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση προσδοκίας για μελλοντικά κέρδη. Η Επωφελούμενη Εταιρεία με την αυτοτέλεια των λειτουργιών της από τη μητρική της Εισφέρουσα Εταιρεία, θα είναι σε θέση να διεκδικήσει ένα σημαντικό μέρος των έργων κατασκευής στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Απόσχιση του Κλάδου δεν θα επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Εισφέρουσας Εταιρείας, δεδομένου ότι η Επωφελούμενη Εταιρεία, ως θυγατρική κατά ποσοστό 100%, ενοποιείται πλήρως.

Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση της Απόσχισης, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που απασχολείται στον Κλάδο Κατασκευών αλλά και Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ θα μεταφέρεται αυτοδίκαια στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Εισφέρουσας Εταιρείας, ως εργοδότης.

Ο τομέας Κατασκευών

Η έκθεση αποτίμησης των ανεξάρτητων ελεγκτών PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.Ε, στο πλαίσιο της επικείμενης διάσπασης και εισφοράς του κλάδου κατασκευής από τον όμιλο στην Aktor Κατασκευών Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων και Συμμετοχών M.A.E., «δείχνει» ότι η εύλογη αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του τομέα κατά την 31/12/2024, όπως έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, ανέρχεται σε 67.105.495,42 ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αποθεματικό από αναπροσαρμογή παγίων ποσού 237,672,42 ευρώ το οποίο θα μεταφερθεί αυτούσιο ως αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια της Επωφελούμενης και δε θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στην Επωφελούμενη τον Κλάδο εταιρεία. Κατά συνέπεια, η αποτιμημένη καθαρή θέση του κλάδου (δηλαδή η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση στη νέα θυγατρική εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 66.867.823,00 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης και εισφοράς του ενεργητικού, η Aktor Κατασκευές θα προβεί σε ΑΜΚ ίσου με το παραπάνω που προέρχεται από την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 66.867.823 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης, οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Διασπώμενη, έναντι της εισφοράς του κλάδου. Επί της ουσίας δεν υπάρχει σχέση ανταλλαγής καθώς η νέα θυγατρική ελέγχεται κατά 100% από τον όμιλο και αναλαμβάνει στο 100% το ενεργητικό του κλάδου. Αυτά θα προστεθούν στο μετοχικό κεφάλαιο των 10 εκατ., κατά συνέπεια μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Κατασκευών, το μετοχικό κεφάλαιο της επωφελούμενης εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των € 76.867.823.

Το ανεκτέλεστο του ομίλου Aktor, δηλαδή της νέας θυγατρικής ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 5 δισ. ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση επί του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση και εισφορά κλάδου, ο Κλάδος Κατασκευών της εισφέρουσας (Aktor) περιλαμβάνει όλα τα έργα κατασκευής στον τομέα των υποδομών. Ο Κλάδος Κατασκευών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα, περιλαμβάνοντας την υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην ελληνική και ρουμανική αγορά. Ο Κλάδος Κατασκευών δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των δημόσιων και ιδιωτικών έργων κατασκευών. Έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία ή από τις κοινοπραξίες με τρίτες εταιρείες ή από θυγατρικές, στις οποίες η Εισφέρουσα Εταιρεία συμμετέχει, σημαντικά έργα, όπως οδικά, έργα ΜΕΤΡΟ, λιμενικά και σιδηροδρομικά έργα, κτίρια γραφείων και βιομηχανικά κτίρια και γενικά έργα κατασκευών. Οι κατασκευαστικές εταιρείες που ανήκουν στην εισφέρουσα έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση εμβληματικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, ο αυτοκινητόδρομος Ντεμίρ Καπίγια-Σμοκβίτσα, καθώς και εκτεταμένες κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Ο Κλάδος Κατασκευών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Aktor Όμιλος Εταιρειών, περιλαμβάνοντας την υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων, με σταθερό προσανατολισμό στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην ελληνική και ρουμανική αγορά.

Η οντότητα Παραχωρήσεων

Αντίστοιχη διαδικασία διάσπασης και εισφοράς προωθείται και για τον τομέα των Παραχωρήσεων, και ειδικότερα για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς εκκρεμεί η απόκτηση της Άκτωρ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ. Βάσει όσων αναφέρονται, στη νέα εταιρεία Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Μ.Α.Ε. μετά την αποτίμηση της καθαρής θέσης του κλάδου (ήτοι η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του κλάδου) κατά την 31/12/2024, που θα αχθεί προς κεφαλαιοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 25.454.935 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η νέα εταιρεία θα προβεί σε ισόποση με το εισφερθέν ποσό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 25.454.935 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €100.000 θα αυξηθεί κατά την ολοκλήρωση της Απόσχισης κατά το ποσό των € 25.454.935. Μετά την ολοκλήρωση της Απόσχισης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 25.554.935 ευρώ.

Ο Κλάδος Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα συμμετοχές της Εισφέρουσας Εταιρείας σε έργα ΣΔΙΤ, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά οδικά και κτιριακά έργα, έργα τηλεματικής, επεξεργασίας απορριμμάτων, δικτύων, ενώ στον τομέα Παραχωρήσεων περιλαμβάνεται η συμμετοχή στον παραχωρησιούχο ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. Ειδικότερα, ο Κλάδος Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ της Εισφέρουσας δραστηριοποιείται στον τομέα των παραχωρήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με αντικείμενο την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα, μακράς διάρκειας. Οι εταιρείες του Κλάδου διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου, το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, καθώς και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών.

Όπως έχουμε αναφέρει, η διοίκηση του ομίλου Aktor εκτιμά με την πλήρη ενσωμάτωση της Άκτωρ Παραχωρήσεις θα επιτευχθεί ο στόχος παραγωγής κερδών EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ ήδη από το 2025 (σ.σ. ο συγκεκριμένος στόχος είχε τοποθετηθεί για το 2030), και καθαρού εσόδου ύψους 10 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ της Άκτωρ Παραχωρήσεις σε συνδυασμό με το δικό του χαρτοφυλάκιο αλλά και το όφελος συνεργειών από το κατασκευαστικό σκέλος των εν εξελίξει συμβάσεων θα έχει ταμειακές ροές εσόδων αθροιστικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος σχεδόν δεκαετίας (κατά μέσο όρο, από τις συμβάσεις της Άκτωρ Παραχωρήσεις όταν λήξουν ή τις νέες που έρχονται, συν τις υφιστάμενες παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ του ίδιου του γκρουπ).

Βάσει παρουσίασης που είχε κάνει ο κ. Εξάρχου, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ροές από το χαρτοφυλάκιο που εξαγοράζεται υπολογίζονται σε 882 εκατ. ευρώ για τα προσεχή 10-12 έτη. Οι μελλοντικές ταμειακές ροές που αντιστοιχούν στην περίμετρο της συναλλαγής και μετά την εξυπηρέτηση του δανεισμού της Άκτωρ Παραχωρήσεις, εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 500 εκατ. περίπου. Σε αυτές θα προστεθούν 600 εκατ. ροές από μελλοντικές ροές υφιστάμενου χαρτοφυλακίου Ομίλου Aktor, συν προβλέψεις για επιπλέον 120 εκατ. από κατασκευαστικό περιθώριο έργων σε εξέλιξη & λοιπές συνέργειες. Το άθροισμα αυτών, βγάζει τις προσδοκίες για συνολικές ροές 1,2 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως εκτός της περιμέτρου της συναλλαγής βρίσκονται τα αναμενόμενα έσοδα (πέριξ των 100 εκατ. ευρώ) από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου που αφορούν την παλιά σύμβαση Παραχώρησης για την Αττική Οδό, τα οποία εισπραχθούν από την Ελλάκτωρ).

Ειδικότερα, μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος Aktor θα αποκτήσει συμμετοχές στις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας (72% που θα συνδυαστεί με το 13% που ήδη διαθέτει ο Όμιλος Aktor).

Επίσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (με μερίδιο 20% που θα προστεθεί στο 25% που ήδη ελέγχει ο όμιλος Aktor) και η «Πυλία Οδός» που κατασκευάζει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος Aktor θα ελέγχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, έπειτα από την απόκτηση του 60% της Άκτωρ Παραχωρήσεις, το οποίο θα συμπληρώσει το 40% που ήδη διαθέτει. Παράλληλα, αποκτά μετοχική συμμετοχή στο πολύ σημαντικό έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδευσης Ταυρωπού, ύψους σχεδόν 160 εκατ. όπου η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60% (μαζί με ΑΒΑΞ).

Ερωτηθείς ο κ. Εξάρχου, στην Γ.Σ. του Ιουλίου, σχετικά με τις δύο παραχωρήσεις για τις οποίες είχε προαναγγείλει ότι ο όμιλος AKTOR συζητά τη συμμετοχή του σε αυτές (απόκτηση μεριδίου, μειοψηφικού ή πλειοψηφικού), και ειδικότερα για τον ΒΟΑΚ (επενδυτής – παραχωρησιούχος η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), σημείωσε ότι «όταν θα έχουμε κάποια εξέλιξη, θα το μάθετε, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι, ευχόμαστε να υπάρξει προσεχώς».

Για την άλλη περίπτωση σημείωσε ότι «οι συζητήσεις προχωρούν και πάνε καλά, πρόκειται για σύμβαση υφιστάμενη». Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για κάποια από τις υφιστάμενες μεγάλες οδικές παραχωρήσεις (π.χ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ούτε για τη Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο ή τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου κ.α.). Ωστόσο, έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες, οπότε αναμένονται οι εξελίξεις.