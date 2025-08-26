bloomberg:-Η-metlen-ένα-βήμα-πριν-την-εισαγωγή-στον-ftse-100

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy & Metals βρίσκεται μία ανάσα πριν αποκτήσει μία θέση στον δείκτη blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανανεώσιμη ενέργεια, το εμπόριο φυσικού αερίου και την παραγωγή αλουμινίου, θα προστεθεί στον δείκτη FTSE 100, μάλλον εις βάρος του μικρότερου μέλους του, της κατασκευαστικής Taylor Wimpey Plc, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τον διαχειριστή του δείκτη, FTSE Russel. Οι αλλαγές υπόκεινται σε τελική αξιολόγηση η οποία θα βασιστεί στις τιμές κλεισίματος της 2ης Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθεί την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μία αλλαγή που ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν να οδηγήσει στην συμπερίληψή της σε δείκτες όπως ο FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ, η εταιρεία είναι μία από τις πρώτες που εκμεταλλεύεται τους νέους κανόνες που επιτρέπουν την ένταξη σε δείκτες της FTSE Russell, μετοχών που δεν είναι ονομασμένες σε βρετανικές λίρες, προσθέτει το -.

Η ενδεχόμενη ένταξη στον FTSE 100 έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη ζήτηση για τις μετοχές της Metlen, από τα funds που παρακολουθούν δείκτες.