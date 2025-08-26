bloomberg:-Μια-ανάσα-από-τον-δείκτη-ftse-100-η-metlen

Λιγότερο από ένα μήνα μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Metlen Energy and Metals Plc βρίσκεται στα πρόθυρα να κερδίσει μια θέση στον δείκτη των blue-chip του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το -.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εμπορία φυσικού αερίου και στην παραγωγή αλουμινίου, θα προστεθεί στον δείκτη FTSE 100, πιθανότατα σε βάρος του μικρότερου μέλους του δείκτη, της κατασκευαστικής εταιρείας κατοικιών Taylor Wimpey Plc, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση που ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον δείκτη FTSE Russell.

Οι αλλαγές υπόκεινται σε τελική αξιολόγηση που θα βασίζεται στις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα.

Η Metlen έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν ότι θα οδηγούσε σε ένταξη της σε δείκτες όπως ο FTSE 100.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,2 δισεκατομμύρια δολάρια), η εταιρεία είναι από τις πρώτες που επωφελείται από τους νέους κανόνες εισαγωγής που επιτρέπουν σε μετοχές που δεν αποτιμώνται σε βρετανικές λίρες να συμπεριληφθούν στους δείκτες FTSE Russell.

Η ένταξη στον δείκτη FTSE 100 έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ζήτηση για τις μετοχές από τα funds που παρακολουθούν δείκτες, αναφέρει το -.

Η Taylor Wimpey είναι μία από τις έξι μετοχές που πρόκειται να προστεθούν στον δείκτη FTSE 250 των βρετανικών μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση του FTSE Russell. Άλλες μετοχές περιλαμβάνουν την Johnson Service Group Plc και την Oxford Biomedica Plc.