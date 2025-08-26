douleutaras:-Τα-Δυτικά-Προάστια-«πρωταθλητές»-στη-συντήρηση-κλιματιστικού

Η πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών για υπηρεσίες σπιτιού στην Ελλάδα Douleutaras δημοσιεύει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνάς του σχετικά με τις συνήθειες των καταναλωτών γύρω από τη συντήρηση κλιματιστικών.

Κύρια Ευρήματα:

Η ζήτηση για ψυκτικούς αυξάνεται κατακόρυφα τον Ιούνιο κατά +369% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο.

σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο. Τα Δυτικά Προάστια της Αττικής εμφανίζονται ως οι πιο συνεπείς περιοχές της Αττικής σε τακτική συντήρηση.

της Αττικής εμφανίζονται ως οι πιο συνεπείς περιοχές της Αττικής σε τακτική συντήρηση. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος και Χανιά ξεχωρίζουν πανελλαδικά για την συνέπεια στο service του air condition.

Η μέση τιμή για πλήρες service το 2025 κυμαίνεται στα 34€, σημειώνοντας αύξηση 6.25% σε σχέση με το 2024.

για πλήρες service το 2025 κυμαίνεται στα 34€, σημειώνοντας αύξηση 6.25% σε σχέση με το 2024. Το 5% των καταναλωτών επιλέγει DIY συντήρηση, προσπαθώντας να εξοικονομήσει χρήματα, αλλά με δυνητικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας, το 56,6% των χρηστών ζητά ολοκληρωμένο service, ενώ η απεγκατάσταση/τοποθέτηση νέας μονάδας και ο καθαρισμός φίλτρων αποτελούν επίσης σημαντικές ανάγκες.

«Τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, ένα αυξανόμενο ποσοστό καταναλωτών επενδύει συνειδητά στην πρόληψη και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Με τη δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις μέσω Klarna που ανακοινώσαμε πρόσφατα, δίνουμε στους καταναλωτές την ευελιξία να φροντίσουν το σπίτι τους χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα ή να μεταθέτουν το απαραίτητο service για “αργότερα”», ανέφερε ο Ανδρέας Γραμμάτης, CEO του Douleutaras.

«Η σωστή ενημέρωση και ο έγκαιρος προγραμματισμός δεν είναι απλώς καλές πρακτικές – είναι το κλειδί για μια πιο βιώσιμη, οικονομική και άνετη καθημερινότητα».