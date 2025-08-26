euractiv-για-τα-σενάρια-επιστροφής-Τσίπρα:-Θα-πρέπει-να-εξηγήσει-γιατί-τα-πράγματα-θα-είναι-διαφορετικά-και-ποιον-θα-έχει-στο-πλευρό-του

«Γράμμα από την Αθήνα: Θα ανακάμψει ο Αλέξης Τσίπρας;» Με αυτόν τον τίτλο ο ιστότοπος Εuractiv που εξειδικεύεται σε ευρωπαϊκές υποθέσεις δημοσιεύει εκτενές ρεπορτάζ για τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με ηγετικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή.

«Η κύρια πρόκληση για τον Τσίπρα -αναφέρεται στο ρεπορτάζ- θα είναι να πείσει το εκλογικό σώμα γιατί αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Το αντι-Τσίπρα κλίμα στην κοινωνία – και σε ένα σημαντικό μέρος των mainstream μέσων ενημέρωσης – παραμένει ισχυρό, με πολλούς να πιστεύουν ότι ο Τσίπρας έθεσε σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας στην ΕΕ. Άλλοι εξακολουθούν να αισθάνονται προδομένοι από την απόφασή του να αγνοήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και να υποκύψει στις οικονομικές πιέσεις της ΕΕ.»

Στο ρεπορτάζ του Euractiv αναφέρεται ότι ορισμένα μέλη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να χαιρετίζουν την προοπτική της επιστροφής του, θεωρώντας την ως έναν τρόπο να ενεργοποιήσουν τις αντι-Τσίπρα αντιδράσεις των ψηφοφόρων.

«Ο Τσίπρας -γράφει το Euractiv- θα πρέπει να εξηγήσει πώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά και, ίσως πιο σημαντικό, ποιον θα επιλέξει να έχει στο πλευρό του. Προηγούμενες επιλογές, όπως ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, του κόστισαν ακριβά. Το παγκόσμιο πολιτικό κλίμα είναι επίσης κάθε άλλο παρά ευνοϊκό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2015-2019), ο Τσίπρας είχε λίγους συμμάχους και αντιμετώπιζε μια Ευρώπη που κυριαρχούσε η δεξιά. Σήμερα, η κατάσταση είναι αναμφισβήτητα χειρότερη. Τα δεξιά κόμματα εξακολουθούν να κυριαρχούν, πολλά από τα οποία επηρεάζονται ή ακόμη και υποστηρίζονται από την αναζωπυρωμένη ακροδεξιά».

« Ωστόσο, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ομάδας της Αριστεράς (The Left) Νικόλα Φαραντούρη, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Φαραντούρης δήλωσε στο Euractiv ότι «ο Τσίπρας απολαμβάνει την υποστήριξη των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης. Αν και επίσημα ανήκει στην ευρωπαϊκή αριστερά, ο Τσίπρας συμμετείχε ως παρατηρητής στις συνόδους κορυφής των πιο κεντρώων Σοσιαλιστών της ΕΕ».

«Το πρόβλημα του κατακερματισμού των προοδευτικών δυνάμεων δεν είναι μοναδικό στην Ελλάδα – είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη και ενισχύει μόνο την ακροδεξιά», δήλωσε ο Φαραντούρης. «Δεν έχει έρθει επιτέλους η ώρα για ανασυγκρότηση και κινητοποίηση;»

Το δημοψήφισμα

Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στο ιστορικό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στο «αμφιλεγόμενο» όπως χαρακτηρίζεται δημοψήφισμα του 2015, αλλά και στο ότι ο Τσίπρας τελικά συμφώνησε σε τρίτο πακέτο διάσωσης, παρά την απόρριψη της ευρωπαϊκής πρότασης από το 61%.

«Θεωρούμενος ως ταραχοποιός στις Βρυξέλλες, ο Τσίπρας τελικά αναδείχθηκε ως μεταρρυθμιστής» γράφει το Euractiv.

«Στη συνέχεια -συνεχίζει το ρεπορτάζ-, έχασε όλες τις εκλογές από το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τελικά παραιτήθηκε από την ηγεσία του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023. Έκτοτε, η αριστερή αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη, χωρισμένη σε μικρά κόμματα που δεν είναι σε θέση να αμφισβητήσουν την ηγεσία των συντηρητικών στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συρρικνωθεί στις δημοσκοπήσεις σε περίπου 5%. Επιπλέον, κανένας πολιτικός της αντιπολίτευσης δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει αρκετή δημοτικότητα ώστε να ενώσει τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις ενάντια στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαψεύσεις

Το Euractiv αναφέρεται στη συνέντευξη Τσίπρα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde και στα σενάρια δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όπως γράφει «σε δηλώσεις τους στο Euractiv, άτομα του στενού περιβάλλοντος του Τσίπρα αρνήθηκαν την ύπαρξη τέτοιων σχεδίων. Δήλωσαν ότι “το μόνο που έχει προγραμματιστεί προς το παρόν» είναι η έκδοση του βιβλίου του Τσίπρα μέχρι το τέλος του έτους, καθώς και η προγραμματισμένη ομιλία του στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης”».«Παρά τις διαψεύσεις αυτές -γράφει το Euractiv- οι εφημερίδες επιμένουν ότι η επιστροφή του Τσίπρα – πιθανώς μέσω ενός νέου κόμματος – είναι θέμα χρόνου. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η σταθερά φθίνουσα δημοτικότητα του Μητσοτάκη, σε συνδυασμό με την απουσία μιας αξιόπιστης προσωπικότητας στην αντιπολίτευση, δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την επιστροφή του Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχεδιάζει να σχηματίσει ένα νέο συντηρητικό κόμμα, απειλώντας τον Μητσοτάκη από τα δεξιά. Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με τους γείτονές της».

Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη και τη διπλωματική διαμάχη με την Αίγυπτο για τη μονή Αγίας Αικατερίνη καθώς και στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία.

