fed:-Το-δικαστήριο-θα-αποφασίσει-για-την-απομάκρυνση-της-Λίζα-Κουκ

Η παραπάνω δήλωσε ήταν η πρώτη απάντηση της Fed στην ανακοίνωση του Τραμπ για την απομάκρυνση της Κουκ από τη θέση της διοικητή της Fed λόγω ισχυρισμών ότι διέπραξε απάτη με στεγαστικά δάνεια.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση δικαστηρίου σχετικά με το εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη νόμιμη εξουσία να απολύσει την Λίζα Κουκ από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Λίζα Κουκ μηνύει τον Τραμπ για την απόλυσή της από την Fed

Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Fed, ανέφερε ότι «η Κουκ έχει δηλώσει μέσω του προσωπικού της δικηγόρου ότι θα προσβάλει άμεσα αυτή την ενέργεια στο δικαστήριο και θα επιδιώξει μια δικαστική απόφαση που θα επιβεβαιώνει την ικανότητά της να συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομοσπονδιακού Συστήματος, το οποίο έχει επικυρωθεί από τη Γερουσία».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει την πλειοψηφία «δικών του» αξιωματούχων στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την επιθυμία του να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Τραμπ έχει ήδη διορίσει δύο από τους επτά διοικητές του διοικητικού συμβουλίου της Fed και είναι έτοιμος να διορίσει τον Στίβεν Μίραν στη θέση της Αντριάνα Κούγκλερ η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της νωρίτερα το καλοκαίρι, ο οποίος θα εκτίσει το υπόλοιπο της θητείας της μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026.

«Θα έχουμε πλειοψηφία πολύ σύντομα, οπότε αυτό είναι υπέροχο. Μόλις την αποκτήσουμε η αγορά κατοικίας θα αλλάξει πορεία και θα είναι υπέροχο. Οι άνθρωποι πληρώνουν πολύ υψηλό επιτόκιο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα με εμάς. Πρέπει να μειώσουμε λίγο τα επιτόκια», είπε.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε για το ποιον σκέφτεται ως αντικαταστάτη της Κουκ. «Λοιπόν, έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους για αυτή τη θέση, και νομίζω ότι έχουμε μερικούς πολύ καλούς ανθρώπους που μας λείπουν. Νομίζω ότι έχω κάποιον που μου αρέσει».