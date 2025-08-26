fourlis:-Στα-51,1-εκατ.-ευρώ-το-μετοχικό-κεφάλαιο

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 381.783 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους διανεμητών αποθεματικών και έκδοση 381.783 νέων ονομαστικών μετοχών αξίας ενός ευρώ η κάθε μία, αποφάσισε η ΓΣ της Fourlis.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι 381.873 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,72% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η Fourlis αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.606.590 ευρώ με την ακύρωση 2.606.590 ιδίων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ της κάθε μετοχής.

Οι εν λόγω μετοχές που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,88% του τωρινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 14.04.2019, 18.06.2021 και 16.06.2023 προγραμμάτων αγοράς από την εταιρεία ιδίων μετοχών.

Μετά τις ως ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στα 51.135.470 ευρώ διαιρούμενο σε 51.135.470 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ της κάθε μετοχής.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και η ημερομηνία ακύρωσης των 2.606.590 ιδίων μετοχών ορίζεται η 29.08.2025. Την ίδια ημέρα, οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).