intralot:-Συνέλευση-των-ομολογιούχων-στις-15-Σεπτεμβρίου

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €130.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ»), που η Εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 27.02.2024 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Σύμφωνα με τις από 01.07.2025 και 21.07.2025 ανακοινώσεις της, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συναλλαγής (Transaction Agreement) με την Bally’s Corporation («Bally’s») για την απόκτηση από την Εταιρεία της εταιρείας «Bally’s Holdings Limited» η οποία λειτουργεί τον τομέα International Interactive της Bally’s, αποτιμώμενης σε αξία επιχείρησης €2,7 δις., με καταβολή του τιμήματος το οποίο, υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών, ανέρχεται σε: (α) €1,530 δισ. σε μετρητά, και (β) €1,136 δισ. σε μορφή νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής και προκειμένου να υποστηρίξει η Intralot το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου της, η Intralot, έχει, συγκεντρώσει, υπό συγκεκριμένες αιρέσεις, δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., η οποία αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω των αγορών χρέους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Εταιρεία αναμένεται επίσης να προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς νεοεκδοθησομένων, μετά ψήφου μετοχών της, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται οι Ομολογιούχοι να εγκρίνουν την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της Συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όσον αφορά τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες του όρου 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ είναι απολύτως προσωρινές και αφορούν αποκλειστικά δωδεκάμηνη χρονική περίοδο από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως τα αποτελέσματα της απόκτησης στις οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας ενώ, μετά την προσωρινή περίοδο, οι εν λόγω Χρηματοοικονομικοί Δείκτες θα παραμένουν ως έχουν καθώς η αύξηση του δανεισμού της Εταιρείας θα συνοδεύεται από ισόρροπη αύξηση του EBITDA μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων αυτής στις οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Περαιτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης των Ομολογιούχων, ώστε να αξιοποιηθεί η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, προκειμένου εφεξής να εφαρμόζεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ η νέα παράγραφος 9 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 5193/2025.

Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση του όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ (Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option) προκειμένου να παρασχεθεί στην Εκδότρια σχετική ευελιξία περί του χρόνου άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, χωρίς κατά τα λοιπά να θίγονται τα σχετικά με την άσκηση αυτού οικονομικά δικαιώματα των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με τον όρου 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 15.9.2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον όρο 18.3 του Προγράμματος ΚΟΔ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα: Λήψη απόφασης των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 5193/2025, για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιημένος με τον Ν.5193/2025 ισχύει, προκειμένου ο όρος 23.4 του Προγράμματος ΚΟΔ να έχει εφεξής, και με άμεση εφαρμογή άμα τη λήψει της σχετικής απόφασης , το ακόλουθο περιεχόμενο: «23.4

Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους Ομολογιούχους των αρχικών θα πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Νόμου ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.»

Δεύτερο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των ακόλουθων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ:

(i) προσθήκη νέου ορισμού στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως ακολούθως:

«Bally’s Holdings Limited σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Bally’s Holdings Limited», εταιρεία συσταθείσα υπό το δίκαιο του Τζέρσεϋ, την απόκτηση της οποίας έχει συμφωνήσει η Εκδότρια με την από 18.07.2025 Σύμβαση Συναλλαγής (Transaction Agreement) που έχει συναφθεί μεταξύ της Εκδότριας και της εταιρείας Bally’s Corporation»

(ii) τροποποίηση του στοιχείου (1) του ορισμού «Δανειακή Υποχρέωση» στον όρο 1.1 του 2 Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(1) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιουδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, ή άλλων κινητών αξιών παραστατικών χρέους, διαπραγματεύσιμων ή μη σε οργανωμένη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),»

(iii) τροποποίηση του στοιχείου (2) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«(2) οποιαδήποτε νέα Δανειακή Υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)), η οποία συνομολογείται για το σκοπό κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ή/και για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή/και για εξαγορά εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών) για εκτέλεση νέων έργων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών (υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια θα κατέχει άμεσα ή/και έμμεσα τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των εν λόγω εταιρειών και θα ασκεί άμεσα ή/και έμμεσα Έλεγχο επί αυτών, σύμφωνα με τα υπό (α) και (β) του εν λόγω ορισμού ανωτέρω), περιλαμβανομένης της απόκτησης της Bally’s Holdings Limited, καθώς και για τις σχετιζόμενες με αυτές τις Δανειακές Υποχρεώσεις αμοιβές και έξοδα,»

(iv) τροποποίηση του στοιχείου (7) του ορισμού «Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

“(7) νέες εγγυήσεις των Θυγατρικών υπέρ της Εκδότριας καθώς και νέες εγγυήσεις της Εκδότριας υπέρ Θυγατρικών, καθώς και Θυγατρικών υπέρ Θυγατρικών, στο πλαίσιο των υπό (2) ανωτέρω Δανειακών Υποχρεώσεων,»

(v) τροποποίηση του ορισμού «Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις» στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να έχει εφεξής το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις σημαίνει: (α) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής υφίσταται, ή προβλέπεται από Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις, καθώς και το ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, (β) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα λόγω αναχρηματοδότησης ή/και σε αντικατάσταση ή/και σε ανανέωση Υφιστάμενων Δανειακών Υποχρεώσεων, (γ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Ομολογιακού 3 Δανείου ή/και προς εξασφάλιση νέου τραπεζικού δανεισμού με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή των Senior Notes, (δ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής προς εξασφάλιση Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, υπό τους όρους του υπό (2) του σχετικού ορισμού ανωτέρω.»

(vi) ολοσχερής διαγραφή του στοιχείου (4) του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ.

(vii) προσθήκη νέου στοιχείου

(v) στον όρο 14.1(12) του Προγράμματος ΚΟΔ με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Όλως εξαιρετικώς, οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες δεν θα υπολογίζονται, και τυχόν παράβαση αυτών δεν θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας, για Ημερομηνίες Αναφοράς που αφορούν, ή συντρέχουν εντός αυτού, χρονικό διάστημα πλήρων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόκτησης από την Εκδότρια της Bally’s Holdings Limited, όπως εκείνη ανακοινωθεί από την Εκδότρια.»

Αναφορικά με το Δεύτερο Θέμα, διευκρινίζεται ρητώς ότι η αιτούμενη έγκριση αφορά στις ανωτέρω τροποποιήσεις εν συνόλω και όχι εκάστη αποσπασματικά.

*Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης των ομολογιούχων της Intralot, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.