Ήπια κέρδη στις ευρωαγορές – Ελαφριά ανάκαμψη CAC εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Ήπια θετικό ήταν το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σταθεροποιητικά μετά τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών. Ξεχώρισε η μερική ανάκαμψη του γαλλικού CAC 40, μετά από διήμερη έντονη πτώση λόγω της πολιτικής κρίσης στη χώρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε οριακή άνοδο 0,10% στις 554 μονάδες, με επιμέρους κλάδους να παρουσιάζουν μικτά πρόσημα. Στη Γαλλία, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 7.743 μονάδες, αν και συνεχίζει να καταγράφει απώλειες άνω του 3% σε εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,44% στις 24.046 μονάδες, επηρεασμένος από την αναπάντεχη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Πτώση σημείωσε και ο βρετανικός FTSE 100 (-0,11%).

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, οι πιέσεις συνεχίστηκαν, με τον ιταλικό FTSE MIB να χάνει 0,72% και τον ισπανικό IBEX 35 να υποχωρεί κατά 0,65%.

Οι αγορές κινήθηκαν εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν μετά το κλείσιμο της Wall Street και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν σημαντικά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου διεθνώς, λόγω της σημασίας της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Γαλλία: Σταθεροποίηση στην αγορά – Σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται η ψήφος εμπιστοσύνης

Στη Γαλλία, η αγορά ανέκτησε μερικά από τα χαμένα εδάφη, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε τη στήριξή του στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού και κάλεσε τα κόμματα σε υπεύθυνη στάση ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος ο Μπαϊρού ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις κοινοβουλευτικές ομάδες για την εξασφάλιση στήριξης – στόχος που αναλυτές χαρακτηρίζουν δύσκολο.

Αν αποτύχει η προσπάθεια αυτή, η Γαλλία ενδέχεται να οδηγηθεί είτε σε νέο πρωθυπουργό είτε σε νέες εκλογές, σενάρια που προκαλούν νευρικότητα στις αγορές.

Γαλλικά ομόλογα: Μικρή αποκλιμάκωση μετά το σοκ

Μετά το ράλι των τελευταίων ημερών, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς: το 10ετές στο 3,49% και το 30ετές στο 4,38%. Ωστόσο, το spread με τα αντίστοιχα γερμανικά 10ετή παραμένει κοντά στις 78 μονάδες βάσης, σε υψηλό τεσσάρων μηνών.