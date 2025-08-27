Ανάκαμψη για την οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο – «Άλμα» 31,6% στον αριθμό των αδειών

Σε θετική ρότα, μετά από μήνες κάμψης, επανήλθε η οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), τον φετινό Μάιο εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 2.717 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 569.587 τ.μ. επιφάνειας και 2.598.199 κ.μ. όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 31,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Μάιο 2025 ανήλθαν σε 2.690 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 559.910 τ.μ. επιφάνειας και 2.546.487 κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 22,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,4% στον όγκο, σε σχέση μετον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάιο 2025, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 27 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.677 τ.μ. επιφάνειας και 51.712 κ.μ. όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2025, είναι 2,0%.

Ο «χάρτης» της οικοδομικής δραστηριότητας

Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής:

- ΕΛΣΤΑΤ

Πτώση 24,7% στον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας στο 5μηνο

Τα στοιχεία του πενταμήνου αποτυπώνουν ωστόσο μεγάλη κάμψη με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 17,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει μείωση κατά 17,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024.

–