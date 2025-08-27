Γουίλιαμς (Fed): Η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου θα είναι «ζωντανή» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα θα είναι «ζωντανή», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υπονοώντας πως υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής των επιτοκίων, χωρίς να αναφέρει ποια πορεία για την νομισματική πολιτική θα υποστήριζε.

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα θα είναι «ζωντανή», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, υπονοώντας πως υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής των επιτοκίων, χωρίς να αναφέρει ποια πορεία για την νομισματική πολιτική θα υποστήριζε.

«Πιστεύω με σιγουριά πως κάθε συνεδρίαση είναι, από τη δική μου οπτική γωνία, “ζωντανή”», ανέφερε ο Γουίλιαμς σε συνέντευξή του στο CNBC.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή πως «αυξάνονται οι κίνδυνοι για την απασχόληση» και «η μεταβολή της ισορροπίας των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογεί την προσαρμογή της πολιτικής μας».

Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων είναι «ελαφρώς περιοριστικό», πράγμα που σημαίνει ότι η Fed θα μπορούσε «να μειώσει τα επιτόκια και να παραμείνει κάπως περιοριστική στο μέλλον, αλλά και πάλι, θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην οικονομία».

Ο επικεφαλής της Fed της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η ανεργία παραμένει χαμηλή, με ορισμένους δείκτες, όπως οι προσλήψεις, να δείχνουν μια σταδιακή επιβράδυνση, αν και η αύξηση των μισθών παραμένει συνεπής με «μια σταθερή αγορά εργασίας». Ο πληθωρισμός, από την άλλη πλευρά, μειώνεται «αρκετά αργά».

Οι αξιωματούχοι της Fed αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική πίεση μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα ότι απολύει την Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, μετά από ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι είχε εμπλακεί σε απάτη με στεγαστικά δάνεια. Ο δικηγόρος της Κουκ δήλωσε ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσουν την απόφαση.

Ο Γουίλιαμς αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Τόνισε ότι η Κουκ «πάντα έδειχνε ακεραιότητα και αφοσίωση στην αποστολή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», ενώ πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας «έχει αποδειχθεί πολύτιμη σε όλο τον κόσμο».