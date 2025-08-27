Ζαχαράκη:-Ιδρύεται-Καλλιτεχνικό-Γυμνάσιο-στη-Δράμα-με-την-έναρξη-του-σχολικού-έτους-2025-2026

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωρά στην ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το σχολικό έτος 2025-2026, με έδρα την Πετρούσα, μετά από απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και στοχεύει στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές της περιοχής.

Για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου 2025 έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις για το παιδί τους.

Για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δράμας (με έδρα την Πετρούσα), οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από σήμερα, 27 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2025,

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Δράμας, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο που να βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία τους στην περιοχή.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Η ίδρυση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στη Δράμα, θα δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, παράλληλα με τη γενική παιδεία. Στο Υπουργείο Παιδείας και στην Κυβέρνηση, έχουμε αποδείξει με έργα, ότι στηρίζουμε την ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας και επενδύουμε σε ένα σχολείο που συνδυάζει τη γνώση με την καλλιτεχνική έκφραση.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και να ενισχύσουμε την εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή απ΄άκρου εις άκρον της χώρας».