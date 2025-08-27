Η Ευρώπη σε δίλημμα: Θα ρισκάρει στρατεύματα στην Ουκρανία ή θα υποκύψει στην οργή των πολιτών;

Καθώς η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα αρχίζει να διαφαίνεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προωθούν ένα φιλόδοξο σχέδιο: την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία ως «δύναμη καθησύχασης» για να αποτρέψουν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτό το τολμηρό εγχείρημα προσκρούει σε ένα ισχυρό εμπόδιο: τη δυσπιστία και την αντίθεση των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Δημοσκοπήσεις σε όλη την ήπειρο αποκαλύπτουν βαθιά επιφυλακτικότητα, ιστορικά τραύματα επανέρχονται στην επιφάνεια και οι πολιτικές διαιρέσεις διευρύνονται, εγείροντας ερωτήματα για το αν η Ευρώπη μπορεί να συγκεντρώσει τη βούληση να σταθεί ακλόνητη στα ανατολικά της σύνορα.

Η ιδέα, που προτάθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπει την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά από μια πιθανή εκεχειρία, με έμφαση στη στρατηγική υποστήριξη αντί για μάχες πρώτης γραμμής. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αναδειχθεί σε κύριο υπέρμαχο του σχεδίου, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμο για την μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ευρώπης. «Αν το Κίεβο πέσει, η Ρωσία δεν θα σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας», προειδοποίησε πρόσφατα ο Μακρόν, εκφράζοντας φόβους ότι μια ενισχυμένη Μόσχα θα μπορούσε να απειλήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Δημόσια Αντίσταση: Ένα Τείχος Δυσπιστίας

Παρά τις γεωπολιτικές ανησυχίες, η κοινή γνώμη στην Ευρώπη παραμένει βαθιά διχασμένη και σε πολλές περιπτώσεις εχθρική προς την ιδέα ανάπτυξης στρατευμάτων. Στη Γερμανία, μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Insa έδειξε ότι το 56% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στη συμμετοχή γερμανικών δυνάμεων, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την άνοιξη του 2025. Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εξέφρασε πρόθεση να συζητήσει το θέμα με το κοινοβούλιο, αντιμετώπισε επιφυλακτικές αντιδράσεις ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, υπογράμμισε ότι η Bundeswehr είναι ήδη υπερφορτωμένη, καθώς κατασκευάζει μια θωρακισμένη ταξιαρχία στη Λιθουανία για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. «Η ανάπτυξη στην Ουκρανία θα τέντωνε τις δυνατότητές μας στα όρια», δήλωσε.

Στη Γαλλία, έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της ανάπτυξης, η υποστήριξη του κοινού εξαρτάται από την ύπαρξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe τον Μάρτιο του 2025, το 67% των Γάλλων υποστηρίζει την αποστολή στρατευμάτων μόνο αν υπάρξει οριστική συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ενώ το 68% αντιτίθεται σε οποιαδήποτε ανάπτυξη χωρίς τέτοια συμφωνία. Ο Νικολά Ντεγκαζέ, ένας 45χρονος τεχνικός θεάτρου στο Παρίσι, εκφράζει μια κοινή άποψη: «Αν είμαστε στην Ουκρανία για να ανοικοδομήσουμε, εντάξει. Αλλά αν είμαστε εκεί για να δημιουργήσουμε αμφιβολίες και να διατηρήσουμε έναν πόλεμο, τότε δεν έχει νόημα».

Στην Πολωνία, η οποία υπήρξε από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας τα πρώτα χρόνια του πολέμου, η διάθεση έχει αλλάξει. Μια δημοσκόπηση της United Surveys τον Μάρτιο του 2025 έδειξε ότι το 58,5% των Πολωνών είναι έντονα αντίθετοι στην αποστολή στρατευμάτων, ενώ το 28% θεωρεί ότι η Πολωνία «μάλλον δεν πρέπει» να εμπλακεί. Η Βαρσοβία έχει θέσει σαφή κόκκινη γραμμή, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία ενέχει υψηλότερους κινδύνους για τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, καθώς θα μπορούσε να πυροδοτήσει κλιμάκωση που θα επεκταθεί στο πολωνικό έδαφος.

Πολιτικές και Στρατηγικές Προκλήσεις

Η αντίθεση δεν περιορίζεται μόνο στο ευρύ κοινό. Στην Ιταλία, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Λέγκας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Μακρόν για την προώθηση της ιδέας. «Πήγαινε εσύ αν θέλεις. Φόρεσε το κράνος σου, το μπουφάν σου, πάρε το όπλο σου και πήγαινε στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, αντικατοπτρίζοντας την έντονη λαϊκιστική αντίδραση σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ακόμα και σε χώρες που υποστηρίζουν την ιδέα, όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Εσθονία, η εφαρμογή του σχεδίου αντιμετωπίζει εμπόδια. Αρχικά, τα φιλόδοξα σχέδια για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη 30.000 ανδρών έχουν περιοριστεί σημαντικά, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμεύονται πλέον για 6.000 έως 10.000 στρατιώτες. Η Βρετανία, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε ναυτικές και αεροπορικές αποστολές, όπως η επιτήρηση των ουκρανικών ακτών και εναέριου χώρου, αντί για χερσαίες δυνάμεις.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη βρετανικών δυνάμεων εξαρτάται από την υπόσχεση των ΗΠΑ να παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Ωστόσο, η βρετανική κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε ειρηνευτικές αποστολές μόνο αν δεν προκαλεί άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση Στάρμερ παραμένει σιωπηλή σχετικά με το αν τα βρετανικά στρατεύματα θα έχουν τη δυνατότητα να πυροβολήσουν Ρώσους στρατιώτες σε περίπτωση επανεισβολής στην Ουκρανία.

Η Κρίσιμη Αμερικανική Στάση

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι η έλλειψη σαφήνειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενώ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Χωρίς σαφή δέσμευση από την Ουάσινγκτον ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα έχουν την υποστήριξη του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δυσκολεύονται να πείσουν το κοινό τους για τη σκοπιμότητα της αποστολής.

«Χωρίς ξεκάθαρη δέσμευση από τις ΗΠΑ, είναι δύσκολο να πείσουμε τους πολίτες ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων είναι ασφαλής και απαραίτητη», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύει την αντίθεση, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία, όπου η ιστορική μνήμη των πολεμικών συγκρούσεων παραμένει ισχυρή.

Μια Ευρώπη σε Δίλημμα

Οι υποστηρικτές της ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προστασία της Ουκρανίας αλλά και για την αποτροπή περαιτέρω ρωσικής επεκτατικότητας. «Η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», δήλωσε αξιωματούχος της Εσθονίας, μιας από τις χώρες που έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν στρατεύματα. Ωστόσο, η έλλειψη συναίνεσης, τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, απειλεί να υπονομεύσει το σχέδιο πριν καν ξεκινήσει.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα καταφέρει να ξεπεράσει τις εσωτερικές διαιρέσεις και να πείσει τους πολίτες της για την αναγκαιότητα αυτής της τολμηρής κίνησης; Ή θα υποκύψει στις πιέσεις της δημόσιας αντίθεσης και των ιστορικών φόβων, αφήνοντας την ασφάλεια της Ουκρανίας—και της ίδιας της Ευρώπης—σε αβέβαιες ισορροπίες; Ο χρόνος θα δείξει, αλλά η μάχη για την κοινή γνώμη ίσως αποδειχθεί πιο δύσκολη από οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή.