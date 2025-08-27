Η Intel άνοιξε την όρεξη στον Λευκό Οίκο – Μελετά μερίδια σε αμυντικές εταιρείες

Την απόκτηση μεριδίων σε εταιρείες άμυνας και σε άλλες με τις οποίες συνεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ, εξετάζει ο Λευκός Οίκος όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ.

Την απόκτηση μεριδίων σε εταιρείες άμυνας και σε άλλες με τις οποίες συνεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ, εξετάζει ο Λευκός Οίκος όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, λίγες ημέρες μετά το deal όπου η Intel συμφώνησε να παραχωρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

«Γίνεται μια τεράστια συζήτηση για την άμυνα», δήλωσε ο Λάτνικ την Τρίτη στο CNBC όταν ερωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει παρόμοιες ρυθμίσεις με εταιρείες που επωφελούνται από κυβερνητικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης του τομέα της άμυνας.

Ο Λούτνικ ξεχώρισε την Lockheed Martin, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία αποκομίζει μεγάλο μέρος των εσόδων της χάρη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. «Είναι ουσιαστικά ένας βραχίονας της κυβέρνησης των ΗΠΑ», είπε.

«Κατασκευάζουν εξαιρετικά πυρομαχικά», είπε ο Λάτνικ, πριν διερωτηθεί: «Ποιο είναι το οικονομικό όφελος από αυτό;»

«Θα το αφήσω αυτό στον υπουργό Άμυνας και στον αναπληρωτή υπουργό. Αυτοί οι τύποι ασχολούνται με αυτό και το σκέφτονται», πρόσθεσε. «Αλλά σας λέω κάτι, υπάρχει πολλή συζήτηση που πρέπει να γίνει για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις προμήθειες πυρομαχικών μας;»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιπροσώπευε περίπου το 73% των καθαρών πωλήσεων της Lockheed Martin πέρυσι, όπως αναφέρει το -. Η εταιρεία ασφάλειας και αεροδιαστημικής είναι ένας σημαντικός προμηθευτής του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών F-35 και F-22.

«Όπως κάναμε και κατά την πρώτη του θητεία, συνεχίζουμε την ισχυρή μας σχέση συνεργασίας με τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας», ανέφερε η Lockheed Martin σε ανακοίνωσή της.

Μετά τις δηλώσεις Λούτνικ, η μετοχή της Lockheed Martin έκλεισε στην Wall Street με άνοδο 1,7%, σημειώνοντας την καλύτερη ενδοσυνεδριακή επίδοση εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες.