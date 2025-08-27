«Καμπανάκι»-από-τη-scope ratings-για-τις-εξελίξεις-στη-Γαλλία

Η κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης μοιάζει το πιο πιθανό σενάριο, εκτιμά ο οίκος. Προβλέπει ταυτόχρονα ότι η Γαλλία δεν θα πετύχει τους στόχους δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Πιθανή κατάρρευση της γαλλικής κυβέρνησης, η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση (ΑΑ- με σταθερό outlook) της χώρας, προειδοποιεί σε ανάλυσή της η Scope Ratings.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν μάλιστα ότι με δεδομένο τον κατακερματισμό στο γαλλικό κοινοβούλιο, το σενάριο της πτώσης της κυβέρνησης μοιάζει αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό. «Μέχρι στιγμής, φαίνεται πιο πιθανός ο διορισμός νέου πρωθυπουργού, ο οποίος θα χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις στον προϋπολογισμό του 2026, παρά μια νέα διάλυση του κοινοβουλίου, λόγω του κινδύνου αδιεξόδου που θα δημιουργούσε ένα νέο κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία, κυριαρχούμενο από ακροαριστερά ή ακροδεξιά κόμματα».

Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες θα ήταν αρνητικές για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, καθώς το πολιτικό αδιέξοδο δυσχεραίνει τη δημοσιονομική εξυγίανση, εξηγεί ο οίκος. Σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5,4% το 2025 και στο 4,6% το 2026, από 5,8% του ΑΕΠ το 2024, η Scope εκτιμά ότι το γαλλικό έλλειμμα θα μειωθεί μόλις στο 5,6% του ΑΕΠ το 2025 και στο 5,3% το 2026.

«Λόγω αυτών των ασθενέστερων δημοσιονομικών προβλέψεων, αναμένουμε ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας θα συνεχίσει να αυξάνεται, στο 122% περίπου έως το 2030, από 113% το 2024, πάνω από τον στόχο της κυβέρνησης για 117% το 2029» αναφέρει η Scope.

Πέραν των παραπάνω, η Scope προσθέτει ότι η πολιτική αβεβαιότητα εν όψει των δημοτικών εκλογών τον Μάρτιο του 2026 και των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο-Μάιο του 2027 παραμένει βασική πρόκληση για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Η επόμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τη Scope είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου του 2025.

Θα έχει προηγηθεί η αξιολόγηση από τη Fitch στις 12 Σεπτεμβρίου, και έπονται οι αξιολογήσεις από τη Moody’s και την S&P στις 24 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου αντίστοιχα.